Le mécanisme correctionnel sanctionnant les fautes professionnelles des fonctionnaires de police a traité 7.938 dossiers administratifs en 2022 et a émis 1.618 sanctions disciplinaires, dont 104 suspensions et 5.266 mesures disciplinaires.

Dans le cadre de la moralisation du service public, le mécanisme correctionnel visant à sanctionner les fautes professionnelles émanant des fonctionnaires de police, que ce soit durant l’exercice de leurs fonctions ou celles liées à leur qualité en cas de transgression des obligations de réserve, d’intégrité et de probité, a traité 7.938 dossiers administratifs en 2022 et a émis 1.618 sanctions disciplinaires, dont 104 suspensions et 5.266 mesures disciplinaires.

Ces chiffres ont été rendus publics dans la cadre de la présentation du bilan 2022 de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). On y apprend que les commissions d’inspection relevant de la DGSN ont mené 524 enquêtes administratives dont 145 ont été ouvertes sur la base de dénonciations. Elles ont concerné 1.898 fonctionnaires contre 1.505 lors de l’année précédente.

Ces enquêtes ont été marquées par la réalisation d’investigations approfondies sur l’ensemble des dysfonctionnements présumés et attribués aux services et éléments de la Sûreté nationale. Ainsi, 19 enquêtes ont conclu à l’existence d'éléments qui confirment des actes contraires à la loi pénale et qui ont été soumis aux services de la police judiciaire pour faire l’objet d’investigations sous la supervision des parquets généraux compétents. Elles concernent, entre autres, des abus dans les marchés publics d'acquisition de matériel professionnel, ainsi que des crimes financiers et administratifs comme la dilapidation de deniers publics et la corruption.

Parallèlement, les mécanismes de traitement des doléances administratives ont été renforcés par la création de la commission centrale des doléances en décembre 2018, en vue de garantir la justice administrative et d'ouvrir la porte de recours et de révision des mesures disciplinaires. Cette commission a reçu durant cette année un total de 244 doléances administratives et émis en conséquence 259 recommandations pour la révision ou l'annulation de 14% des mesures disciplinaires prises et a approuvé 86% des sanctions et mesures décidées.

Par ailleurs, la DGSN a remis 17 lettres de félicitations aux fonctionnaires ayant fait montre d’un sens élevé de professionnalisme lors de l’accomplissement de leurs fonctions.

S’agissant du volet social des actions de la DGSN, et afin de rapprocher les fonctionnaires de leur environnement familial, les services de la sûreté nationale ont répondu favorablement à 1.374 demandes de mutation, dont 388 ont été traitées dans le cadre de la procédure d’urgence pour des raisons sociales, de santé ou de regroupement familial

Des audiences ont également été accordées à 903 fonctionnaires ayant introduit des demandes d’audience, dans le cadre du dispositif «Demandes d’audiences» qui est garanti à tous.

Quelque 2.319 fonctionnaires ont par ailleurs bénéficié du droit à la défense et au soutien dans le cadre de la consécration du principe de «La protection de l'Etat» garanti par la loi aux personnels de sécurité à la suite d'agressions physiques et verbales auxquelles ils sont exposés durant l'exercice de leurs fonctions.

En consécration de ce principe, les services de la Sûreté nationale ont organisé au cours de cette année une session de formation en partenariat avec l'Agence judiciaire du Royaume (AJR), en vue de mettre la lumière sur les conditions et mécanismes pour bénéficier du droit d'assistance et de passer en revue les bonnes pratiques pour le suivi de ces dossiers devant la juridiction compétente.

S’agissant du volet relatif à la motivation des fonctionnaires, la DGSN est restée fidèle à sa démarche, adoptée au cours des six dernières années, qui consiste à garantir «la régularité» en ce qui concerne la publication des tableaux de promotion avant la fin de chaque année, la Commission d’avancement ayant achevé l'examen des dossiers de 22.169 fonctionnaires inscrits sur les tableaux de promotion pour l'année 2022.