Prison Stories. Ep2. «Moi, Amal, j’ai été condamnée à 7 ans de prison à cause d’un ami de la famille»

Faire confiance à un ami de la famille que tout le monde respecte et apprécie par-dessus tout, quoi de plus normal? Pourtant, aujourd’hui, Amal regrette amèrement de l’avoir fait. «La confiance aveugle que j’avais en cette personne m’a conduite en prison, là où je n’aurais jamais imaginé mettre un jour les pieds», témoigne-t-elle dans son récit pour Le360, dans ce deuxième épisode de votre émission ramadanesque «Prison Stories».

Avec son mari, Amal menait une vie paisible… jusqu’au déclenchement de la pandémie de Covid-19. Plutôt que de s’isoler, le couple décide de passer la parenthèse du confinement chez un ami proche de la famille qui allait, contre toute attente, les entraîner dans une spirale d’évènements, les conduisant une année plus tard à la case prison.

«J’ai grandi dans une famille aimante, et j’ai travaillé dur pour obtenir mon master en commerce et marketing. Je me suis ensuite lancée dans l’entrepreneuriat. Au début de la pandémie, j’ai décidé, avec mon mari et notre famille, de nous confiner chez cet ami que ma famille connaissait de longue. Nous pensions que c’était la meilleure chose à faire, mais cela allait se révéler être une terrible erreur», regrette Amal.

Et de poursuivre: «Cet ami m’avait demandé un service: encaisser un chèque de banque pour lui. En toute bonne foi, j’ai accepté. Cependant, un an plus tard, j’ai été convoquée par la police avec mon mari. J’ai été choquée d’apprendre que ce chèque était lié à une fraude immobilière dans laquelle j’avais été impliquée sans le savoir».

«Je me suis sentie trahie»

«Après notre arrestation mon mari et moi, ce soi-disant s’est enfui, nous laissant affronter seuls les conséquences de ses actes. C’était un choc pour moi de réaliser que je ne connaissais pas vraiment cette personne en qui j’avais une confiance absolue. Je me suis demandé comment tout cela avait pu arriver, comment j’ai pu me laisser entraîner dans une telle situation ? Je me suis sentie trahie. J’étais accusée à tort», témoigne-t-elle.

«Je veux que mon histoire serve de rappel à tous: la confiance aveugle peut avoir des conséquences désastreuses. Il est important de toujours faire preuve de prudence et de prêter attention aux signes avant-coureurs lorsqu’il s’agit de faire confiance à quelqu’un. Ma famille et moi avons appris cette leçon à nos dépens, mais j’espère que mon témoignage pourra aider d’autres à éviter les mêmes erreurs», conclut-elle, au bord des larmes.