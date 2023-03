Prison Stories. Ep1. «Moi, Latifa, j’ai écopé de 10 ans de prison à cause de mon fils»

Prison Stories. Épisode 1 : «Moi, Latifa, j’ai écopé de 10 ans de prison à cause de mon fils».

C’est l’histoire de Latifa. Née à Casablanca, elle grandit à Derb Sultan dans une famille nombreuse, avec ses parents et dix frères et sœurs. Elle mène une enfance ordinaire, avant d’abandonner les bancs de l’école pour apprendre un métier. Après le décès de son père, elle épouse son premier mari. L’union donne naissance à deux enfants, avant de se terminer par un divorce. Latifa épouse ainsi son deuxième mari, avec qui elle a eu six enfants. Ce dernier est ensuite décédé, la laissant seule avec huit bouches à nourrir.

Latifa a toujours connu «des hauts et des bas». Mais sa vie a définitivement basculé lorsque son fils de 17 ans l’a entraînée dans la cellule d’une prison. Impulsif, violent et toxicomane dépendant des psychotropes, le jeune homme devint très tôt une constante source de tourments pour sa mère. «J’avais peur qu’il commette un crime ou qu’il tue quelqu’un, puisqu’il était tout le temps sous l’emprise de ces comprimés», raconte-t-elle. Et d’ajouter : «J’étais constamment angoissée. Je craignais toujours le pire».

Et le pire a fini par se produire. Un jour, Latifa décide, comme à l’accoutumée, de suivre son fils, qui venait de quitter leur logis avec son ami, une arme blanche dans la main. «J’ai vu qu’il avait emporté un couteau. Je l’ai suivi, lui et son ami, pour le lui ôter. Je savais que je ne pouvais pas les arrêter, mais je voulais au moins l’empêcher de commettre un meurtre», raconte-t-elle, la voix tremblante.

Ayant réussi à récupérer l’arme, Latifa continua à suivre les deux jeunes, jusqu’aux abords d’un salon de coiffure. Les observant de loin, elle ne comprit que trop tard que les deux garçons tentaient de braquer ledit commerce. «Je les ai vu sortir, et quelques secondes après, des motards de la police les encerclaient. Ils ont été aussitôt arrêtés», se rappelle la quinquagénaire.

Latifa s’est fait à son tour arrêter, après que l’ami de son fils ait déclaré à la police qu’elle les accompagnait pour commettre leur larcin. Malgré ses dénégations, elle est condamnée à 10 ans de prison fermes pour tentative de vol à main armée. À ce jour, cette maman qui s’est retrouvée derrière les barreaux purge sa longue peine simplement, dit-elle, pour avoir cherché «à protéger son (mon) fils».

Bien que cet événement soit le plus douloureux de sa vie, Latifa essaie de ne pas perdre espoir, et tente de voir la moitié pleine du verre. Durant son séjour en prison, elle a suivi plusieurs formations, et a obtenu 5 diplômes qui l’aideront, une fois libérée, à se reconstruire une vie.

Aujourd’hui, elle confie que les huit ans qu’elle a passés en prison l’ont «totalement transformée». «Je me suis forgé une nouvelle personnalité. Je suis devenue plus calme, plus sereine. J’ai appris à contrôler mes émotions et à bien penser mes décisions. Même ma manière de parler a changé», lance-t-elle avec un sourire. Une transformation payée au prix fort, celui de sa liberté.