Première au Maroc: Laâyoune ouvre son «Village du Diabète» pour célébrer la Journée mondiale du diabète

Le Village du Diabète à Laâyoune, installé sur la place Al-Mechouar.

Pour célébrer la journée mondiale du diabète, Laâyoune a lancé ce vendredi le tout premier «Village du Diabète» du Royaume, installé sur la place Al-Mechouar. Cette initiative pionnière a offert aux habitants des dépistages, des consultations médicales et des traitements totalement gratuits.

«C’est une initiative nationale par excellence, qui permet de toucher un grand nombre de citoyens et de sensibiliser sur une maladie qui affecte près de 10% des adultes marocains», a souligné Sonia Abahou, présidente de la Fédération marocaine du diabète.

Le Wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdessalam Bekrate, a donné le coup d’envoi des opérations, visant à la fois les personnes vivant avec le diabète et les citoyens souhaitant bénéficier du dépistage gratuit de cette maladie.

Selon le dernier recensement national (2017-2018) sur les facteurs de risque communs aux maladies non transmissibles, le diabète touche environ 10,6% des adultes marocains âgés de 18 ans et plus, rappelle le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Un village médical complet

Le Village du Diabète offre un parcours de prise en charge complet. Selon Sonia Abahou, «les habitants peuvent consulter des spécialistes du diabète et de l’hypertension, des ophtalmologistes — notamment des experts de la rétine —, et accéder à un module dédié au pied diabétique afin de prévenir les amputations».

Lire aussi : Le Maroc accueille Sémaglutide, un nouveau traitement révolutionnaire contre le diabète de type 2

L’accompagnement psychologique a également été au cœur de cette initiative. Il s’agit d’un soutien essentiel pour aider les patients à vivre avec la maladie et limiter le risque de dépression, surtout lors des premières phases de découverte du diabète, un moment souvent perçu comme un véritable tournant dans la vie du patient.

La satisfaction des participants face à la qualité des services

Parmi les participants, plusieurs habitants ont exprimé leur soulagement et leur gratitude: «Nous en avions vraiment besoin. Le diabète entraîne de nombreuses complications — vue, reins, jambes — que beaucoup ignorent encore. Aujourd’hui, j’ai été accueilli chaleureusement, j’ai eu des consultations et des analyses complètes. Nous avons beaucoup appris et nous remercions sincèrement les médecins, venus parfois même de Casablanca».

Lire aussi : Santé: le Maroc officiellement reconnu par l’OMS comme pays maîtrisant l’hépatite B

Le Village se distingue par une approche citoyenne et gratuite, tout en maintenant des standards médicaux élevés, portée par une équipe rigoureusement encadrée et formée à la prise en charge de cette maladie chronique.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte préoccupant: au Maroc, près de 10,6% des adultes vivent avec le diabète, et dans le monde, 537 millions de personnes en sont atteintes, rappelle la Fédération internationale du diabète.