Mohamed Benchaâboun, ministre de l'Économie et des finances.

© Copyright : DR

Kiosque360. La TGR aurait servi une prime spéciale Covid-19 à certains de ses responsables et fonctionnaires. Le syndicat des finances crie au scandale, affirmant que cette initiative serait contraire à l'accord du 13 janvier relatif au système des indemnités et primes.

Des fonctionnaires de la Trésorerie générale du Royaume (TGR) auraient bénéficié d'une prime spéciale pour leur action dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Mais cette indemnité exceptionnelle fait polémique puisque d'après des sources syndicales, elle n'est pas légitime. C'est ce que rapporte le quotidien Al Massae dans sa livraison du week-end des 8 et 9 août, citant des sources du Syndicat national des Finances.

Le syndicat en question a d'ailleurs appelé le ministre de l'Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun, à ouvrir une enquête sur le sujet. D'après l'organisation syndicale, les responsables et les fonctionnaires de la TGR qui ont bénéficié de ces primes «n'ont, après tout, fait que leur travail. Ils ont ainsi accompli leur devoir professionnel dans des conditions de précaution et de sécurité exigées par l'état d'urgence sanitaire». Ce qui fait dire au syndicat que ces «primes» dont auraient bénéficié certains «privilégiés» ne seraient pas légitimes, pour ne pas dire légales.



En tout cas, poursuit la même source citée par le quotidien, ces primes ne sont pas conformes au cadre légal instauré par l'accord du 13 janvier relatif à la réforme du système des indemnités et primes accordées par le ministère des Finances. Accord, regrette le syndicat, dont la mise en œuvre traîne encore pour défaut du budget selon le ministère. Bien plus, relève le syndicat cité par Al Massae, le ministère aurait délégué à ses directions de gérer les «comptes spéciaux» à leur guise. Ces dernières continuent donc de verser des primes à leurs fonctionnaires sans respecter le principe d'équité entre l'ensemble du personnel du ministère et les termes de l'accord du 13 janvier conclu avec les partenaires sociaux.



C'est donc pour cela que le syndicat a appelé, toujours selon Al Massae, le ministre des Finances à procéder à un audit de tous ces «comptes spéciaux» et examiner de près la nature de leurs dépenses, tout en publiant, par la même occasion, la liste de tous les fonctionnaires qui ont bénéficié de primes sur le site internet du ministère.

Par ailleurs, cette affaire relève le syndicat, interpelle doublement le ministre. Elle questionne d'abord le mode de gouvernance du ministère à proprement parler, mais aussi le titulaire du département en tant que chargé de la réforme de l'Administration publique.

A ce titre, conclut le syndicat national des finances, le ministère doit donner l'exemple en matière de respect des lois et des règlements relatifs à la gestion des finances publiques, dans le respect du principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.