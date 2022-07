© Copyright : DR

Kiosque360. L’opération de la traversée du Détroit, Marhaba2022, connaît des perturbations au niveau des ports d’Algésiras et du préside occupé de Sebta. Ce qui a provoqué des protestations des MRE sur les lieux. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Alors que l’Opération Marhaba 2022 a été lancée, par les autorités compétentes des deux pays, le port espagnol d’Algésiras n’arrive pas à accompagner le flux important des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ayant afflué durant cette saison estivale.

Le trafic passager a été perturbé, occasionnant de longues files d'attente et des embouteillages énormes. Ce qui a poussé les MRE à protester sur les lieux, exprimant leur mécontentement et dénonçant les conditions d’accueil et d’embarquement, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 5 juillet.

Dans des déclarations au quotidien, des MRE estiment que l’autorité portuaire, qui avait pourtant annoncé de nouvelles mesures, n’aurait pas déployé suffisamment de moyens humains et matériels pour assurer la fluidité du trafic des passagers et des véhicules.

La réaction de l’Union syndicale ouvrière des ports en Andalousie ne s’est pas fait attendre. D’après les sources du quotidien, cette instance syndicale a appelé les autorités portuaires concernées par l’opération Marhaba 2022 à agir en vue d’assurer une traversée du détroit de Gibraltar dans de meilleures conditions.

Le constat serait le même, indiquent les mêmes sources, au niveau du port du préside occupé de Sebta. En effet, de longues files d'attente sur des kilomètres à la frontière, ont transformé en enfer le voyage des MRE ayant choisi ce passage. La cause de ce blocage, fait remarquer la même source, réside dans l’absence des infrastructures nécessaires et le manque de moyens pour faire face à un grand nombre de voyageurspour.

La Fondation Mohamed V pour la solidarité a mis en place un dispositif humanitaire unique pour accueillir les Marocains Résidents à l'Etranger, mais quand la coopération de l’autre côté n’est pas assurée, le circuit se trouve perturbé au niveau de certains points de passage.