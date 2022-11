© Copyright : DR

Kiosque360. Les éléments de la police judiciaire de Mohammedia viennent de neutraliser un dangereux voleur à la roulotte qui se faisait passer pour un SDF. Voici son modus operandi dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Un dangereux voleur a semé la terreur dans la ville de Mohammedia ces derniers temps. En se faisant passer pour un SDF (sans domicile fixe), portant des habits déchirés, il faisait la tournée des différents quartiers de la ville et ses environs, sans attirer l’attention des gardiens de nuit et sans être repéré par les caméras de surveillance.

Il ciblait une voiture et cassait la vitre pour se servir tranquillement à l’intérieur du véhicule. Au fil des jours, les vols d'objets ou d'accessoires situés à l'intérieur ou à l'extérieur des voitures, se sont multipliés et les plaintes ont inondé les bureaux des différents districts de police dans la cité des Roses et ses environs, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 12 et 13 novembre.

Ce qui a poussé les services sécuritaires de la ville à multiplier leurs investigations afin de résoudre cette énigme. C’est ainsi, précisent les sources du quotidien, que l’identité du suspect a été déterminée par les enquêteurs. Il s’agit d’un énergumène, âgé de 42 ans, et qui se faisait passer pour un SDF, font savoir les mêmes sources. Et de préciser qu’il a été arrêté jeudi dernier dans la zone de Louizia.

Citant un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les sources du quotidien ajoutent que la perquisition menée au domicile de ce voleur, aux antécédents judiciaires, a permis «la saisie d'armes blanches, d’instruments qu’il utilisait pour casser les vitres de voitures, d’objets et d’articles provenant des vols dans les voitures».

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la police judiciaire de Mohammedia, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer toutes les circonstances entourant cette affaire.