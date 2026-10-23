Missions, expertise, organisation... Tout savoir sur l’Institut des sciences forensiques de la sûreté nationale

Trois divisions et dix-huit services. Telle est l’organisation de l’Institut des sciences forensiques de la Sûreté nationale (ISFSN), fixée par une décision de Abdellatif Hammouchi publiée au Bulletin officiel daté du 19 octobre.

La décision du directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale date du 14 septembre 2026 et entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Rattaché à la Direction de la police judiciaire, l’Institut a son siège à Rabat. À sa tête, un chef est nommé par le directeur général parmi les cadres de sûreté qualifiés. Il porte le titre de directeur adjoint de la police judiciaire, chargé de la police technique et scientifique. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de l’ISFSN.

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L’ISFSN prépare le projet de stratégie de la police technique et scientifique de la DGSN et veille à sa mise en œuvre. Il doit aussi doter ses divisions et services des moyens matériels, humains et logistiques requis pour les investigations sur les scènes de crime, les examens et les analyses. Il supervise par ailleurs le développement des compétences des policiers techniciens et scientifiques. Il conçoit les programmes de formation spécialisée et continue de son personnel.

Pour y parvenir, son chef évalue le travail de chaque service et détermine leurs besoins en ressources humaines et en outils. Il peut proposer la création d’unités d’identification judiciaire et de laboratoires régionaux de police scientifique, après des études préalables et en coordination avec les directions centrales concernées. Chaque année, il adresse au directeur général un rapport sur les activités de l’Institut, assorti de propositions pour améliorer sa performance.

La première division est le laboratoire de police scientifique, qui tient lieu de division de l’administration centrale. Il traite les expertises que lui confient les officiers de police judiciaire et les tribunaux. Il identifie les substances suspectes par des analyses chimiques et physiques, ainsi que les suspects par l’analyse de l’ADN. Il réalise aussi des expertises techniques. Ses six services couvrent la gestion des dossiers administratifs et d’expertise, la chimie légale, les stupéfiants et la toxicologie, la biologie légale, les empreintes génétiques et les expertises techniques.

La division technique et de gestion des risques réalise de son côté les expertises sur les traces numériques, les signaux audio et visuels, les armes à feu et les munitions, les documents et la monnaie. Elle gère aussi les dossiers liés aux matières nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques et sensibilise à leurs risques. Ses cinq services portent sur l’analyse des traces numériques, l’expertise audio et visuelle légale et l’intelligence artificielle, l’expertise balistique, l’expertise des documents et la gestion des risques.

Un appui aux techniciens de scènes de crime

La troisième division, celle de l’identification judiciaire, traite les demandes d’identification par les empreintes décadactylaires, les traces d’empreintes palmaires et les traits du visage. Elle suit les sections de signalétique des commandements de sûreté déconcentrés et oriente les interventions des équipes de techniciens de scènes de crime. Son service des antécédents judiciaires alimente le système automatisé d’identification par les empreintes digitales (AFIS). Les deux autres services s’occupent de l’identification biométrique et de la coordination et du suivi de terrain.

À ces trois divisions s’ajoutent quatre services placés directement sous l’autorité du chef de l’Institut. Ils couvrent la logistique et l’appui de terrain, le développement des compétences et la recherche scientifique, la gestion des documents et des sceaux, ainsi que la qualité et la normalisation.

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L’Institut supervise l’aspect technique et logistique des activités des services déconcentrés de la DGSN dans ses domaines de compétence. Son chef, ses chefs de division et ses chefs de service apportent l’appui nécessaire aux équipes qui interviennent sur les scènes de crime. Ils établissent également les statistiques des structures qu’ils supervisent, notamment les services déconcentrés d’identification et les laboratoires régionaux d’analyse des traces numériques et de police scientifique.

Ces responsables contribuent aussi à la formation de base des policiers stagiaires à l’Institut royal de police et dans les écoles qui en relèvent. Ils supervisent la formation spécialisée des nouveaux fonctionnaires affectés aux services de l’ISFSN, aux niveaux central et déconcentré. Ils veillent à ce que leurs équipes suivent une formation continue pour rester à jour sur les techniques et les technologies. Ils représentent enfin la DGSN dans les forums, colloques et rencontres nationales et internationales, où ils partagent leur expérience et les meilleures pratiques.