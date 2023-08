Midelt: des coups de feu font un mort et deux blessés lors d’un mariage

Une cérémonie de mariage dans la commune de Timdghas, située entre le cercle de Boumia dans la province de Midelt et la commune de Tighassaline dans la province de Khénifra, s’est transformée, samedi dernier, en deuil. Le drame a eu lieu lorsque «le benjamin de la famille de la mariée a tiré en l’air plusieurs coups de feu avec un fusil de chasse pour célébrer l’arrivée de cette dernière, tuant sur le champ un homme et blessant deux autres personnes».

D’après les sources du quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du mardi 8 août, «le frère de la mariée, encore mineur, aurait pris le fusil de chasse de son père à son insu pour appuyer sur la détente». Et de préciser que «le fusil de chasse était entre les mains du père qui s’apprêtait à tirer en l’air des coups de feu pour célébrer l’arrivée de la mariée (sa fille), mais à un moment où il était préoccupé par des invités, son fils, encore mineur, a sauté sur l’arme, en appuyant immédiatement sur la détente».

Le coup était on ne peut plus fatal. Les trois victimes, le mort et les deux blessés, sont tous des proches de la famille de la mariée. Elles ont été transférées d’urgence à l’hôpital de la province pour recevoir les soins nécessaires, alors que le corps de la personne décédée sur le champ a été transporté à la morgue.

Ce drame, indiquent les mêmes sources, a provoqué un état d’alerte au niveau des autorités locales et des services sécuritaires de la province. Sur les lieux, la fête a immédiatement viré au drame. Le mariage s’est transformé en deuil.

D’après les mêmes sources, le jeune mineur qui a tiré et son père ont été arrêtés par les gendarmes. Ils ont été placés en garde à vue dimanche matin, font savoir les mêmes sources, précisant qu’ils seront déférés ce mardi devant le parquet compétent à Khénifra, qui supervise l’enquête sous la direction de la cour d’appel de Beni Mellal.