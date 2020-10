Ksar Ouled Abdelhalim (palmeraie du Tafilalet). Restauré en 2013, et fondé par un prince mérinide au XIVe siècle, c'est l'un des plus grands ksours de Rissani. Entièrement reconstruit au XIXe siècle, il devint la résidence du khalife Moulay Rachid, frère de Hassan 1er.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 20 octobre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Vent assez fort à probablement fort de secteur sud-ouest sur les côtes atlantiques et les plaines avoisinantes au nord d'Agadir, dans le Rif occidental et l’Atlas, et par endroits sur l’Oriental et modéré de secteur ouest à nord sur les Provinces du Sud.

- Temps passagèrement nuageux sur le nord et le centre du pays ce matin, devenant nuageux dans l’après-midi avec des pluies prévues à partir de la soirée dans la région de Tanger et les plaines atlantiques au nord d’Agadir.

- Temps assez chaud sur les plaines proche de l’Atlantique.

- Dans le sud du Royaume, le temps sera stable et ciel peu nuageux à clair.

- Chasse-sable dans l’Oriental.

- Mer peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit de Gibraltar, belle à peu agitée entre Tarfaya et Lagouira et peu agitée à agitée ailleurs, devenant agitée à forte l'après-midi au nord du cap Sim.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 20 octobre 2020.

Oujda : min (+19°C) ; max (+31°C)

Bouarfa : min (+11°C) ; max (+24°C)

Al Hoceïma : min (+16°C) ; max (+26°C)

Tétouan : min (+17°C) ; max (+25°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+22°C)

Mellilia : min (+17°C) ; max (+27°C)

Tanger : min (+18°C) ; max (+28°C)

Kénitra : min (+16°C) ; max (+32°C)

Rabat : min (+15°C) ; max (+31°C)

Casablanca : min (+16°C) ; max (+31°C)

El Jadida : min (+17°C) ; max (+30°C)

Settat : min (+17°C) ; max (+33°C)

Safi : min (+17°C) ; max (+26°C)

Khouribga : min (+16°C) ; max (+31°C)

Beni Mellal : min (+17°C) ; max (+33°C)

Marrakech : min (+17°C) ; max (+34°C)

Meknès : min (+16°C) ; max (+34°C)

Fès : min (+17°C) ; max (+33°C)

Ifrane : min (+11°C) ; max (+25°C)

Taounate : min (+18°C) ; max (+32°C)

Errachidia : min (+14°C) ; max (+25°C)

Ouarzazate : min (+14°C) ; max (+27°C)

Agadir : min (+15°C) ; max (+29°C)

Essaouira : min (+16°C) ; max (+24°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+32°C)

Smara : min (+19°C) ; max (+34°C)

Dakhla : min (+21°C) ; max (+31°C)

Aousserd : min (+24°C) ; max (+37°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+36°C).