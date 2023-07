Météo. Vague de chaleur persistante jusqu’au vendredi 14 juillet dans plusieurs provinces

Ainsi, des températures oscillant entre 45 et 48 degrés sont attendues mercredi et jeudi dans les provinces de Fquih Ben Saleh, Beni Mellal, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Marrakech, Tata, Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tananane, Assa-Zag, Es-Semara ainsi que l’interieur de Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau vigilance «Rouge».

Un temps très chaud (42 à 45 degrés) est prévu, durant la même période, dans les provinces de Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, Guercif, Moulay Yacoub, Sefrou, Fès, Boulemane, El Hajeb, Meknès, Taza, Taounate, Ouezzane, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khenifra, Azilal, Khouribga, Settat, Essaouira, Youssoufia, Al Haouz, Errachidia, Zagora, Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Tiznit, Guelmim, Tan-Tan et Sidi Ifni, ajoute la même source dans un bulletin de niveau de vigilance «Orange».

Le mercure devrait afficher des températures entre 37 et 42 degrés, de mercredi à jeudi, dans les provinces de Tetouan, Khemisset, ainsi qu’à l’intérieur des provinces d’Al Hoceima, Nador, Chefchaouen, Berkane et Driouch.

La canicule persistera également, vendredi, dans les provinces de Fquih Ben Saleh, Beni Mellal, Chichaoua, Youssoufia, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Marrakech, Khouribga, Settat, Essaouira, Tata, Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Tiznit, Guelmim, Tan-Tann Sidi Ifni, Assa-Zag, Es-Semara, Zagora et à l’intérieur de Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab, avec des températures oscillant entre 43 et 46 degrés, conclut la même source.