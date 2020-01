A 69 km à l’est de Tata, les cascades d’eau salée de Tissint ("sel", en amazigh) se trouvent près du douar du même nom, et offrent l’un des paysages les plus féériques du Maroc saharien.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée de ce vendredi 17 janvier 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps assez froid ce matin et la nuit suivante sur les reliefs et l'Oriental.

- Quelques nuages bas cette nuit et ce matin sur les côtes au nord du Maroc, avec des bancs de brume localisés.

- Temps stable avec un ciel peu nuageux à clair sur le Royaume.

- Chasse-sable possibles par endroits sur les provinces du Sud.

- Vent faible à modéré de secteur est sur les provinces du Sud et de nord à est ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de -04/02°C sur les montagnes, l'Oriental, les versants sud-est et les plateaux des phosphates et d'Oulmès, 02/07°C sur le sud-est, le Saiss et les plaines intérieures, 07/12°C sur le Souss, la Méditerranée, les côtes au nord et au centre du Maroc, ainsi que sur l'intérieur des provinces du Sud et de 12/16°C sur les côtes au sud du pays.

- Températures maximales de l'ordre de 10/15°C sur les reliefs et l'Oriental, 15/20°C sur le sud-est, le Saiss, la rive méditerranéenne, les côtes au nord et au centre du pays, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, ainsi que sur les plaines à l'Ouest de l'Atlas et de 20/25°C sur les plaines, le Souss et les provinces du Sud.

- Mer belle sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour et agitée au Sud.