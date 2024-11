Météo. Temps nuageux sur le Nord, averses sur le Moyen Atlas et le sud de l’Oriental ce samedi 2 novembre

- Temps passagèrement nuageux sur la rive méditerranéenne, Loukkos, Rif, Gharb, Saiss et sur les côtes au nord de Safi avec gouttes de pluies par endroits.

- Instabilité orageuse avec ondées ou averses sur le Moyen Atlas et le sud de l’Oriental.

- Nuages bas avec formations brumeuses sur la rive méditerranéenne, la vallée de Moulouya, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines Nord et Centre et les côtes Sud.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur la région de Tanger et le sud de l’Oriental.

- Temps assez froid avec de la gelée locale sur les régions de l’Atlas.

- Température minimale de l’ordre de 0/7°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux, de 17/21°C sur le Sud des provinces Sahariennes et de 8/16°C partout ailleurs.

- Températures journalières variant peu.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord d’Assilah, et peu agitée sur le reste des côtes.

