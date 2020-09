La Direction générale de la météorologie prévoit des nuages bas et denses sur les côtes centre et sud et sur l'ouest de la Méditerranée.

© Copyright : DR

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 12 septembre 2020.

Nuages bas matinaux et nocturnes avec brume ou brouillard près des côtes.

Nuages bas denses sur les côtes centre et sud et sur l'ouest de la Méditerranée avec bruine localisée surtout dans la matinée.

Quelques cumulus faiblement instables sur le Moyen Atlas et l’Oriental avec risque de quelques ondées éparses et orages isolés.

Ciel souvent voilé par des nuages d’altitude.

Vent modéré de secteur nord sur les Provinces du Sud, le nord de l’Oriental, et de secteur est sur le Tangérois.

Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 25/30°C sur le sud-est et l’extrême sud du pays et de 17/22°C en général ailleurs.

Températures du jour de l’ordre de 39/44°C sur l’extrême sud-est, le sud des provinces sahariennes et le Saiss, 35/40°C sur l’Oriental, les versants sud-est, le nord des Provinces du Sud, les plateaux de phosphates et Oulmès, l’intérieur du Gharb et du Loukkos, de 30/35°C sur le reste des plaines intérieures et de 24/30°C sur les reliefs et près des côtes.

Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à localement agitée sur les côtes atlantiques, parfois belle à peu agitée sur les côtes nord et entre Tarfaya et Boujdour.