Météo. Temps froid sur l’Atlas et précipitations sur le Nord et le Rif ce mercredi 8 avril

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

- Temps assez froid sur l’Atlas.

- Pluies ou averses modérées avec risque d’orage sur le Rif et l’Ouest de la Méditerranée.

- Faibles pluies éparses sur l’Atlas et ses régions ouest voisines, le Gharb, le Nord de l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-sables par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 00/04°C sur l’Atlas, de 16/21°C sur les provinces sud et les versants sud-est et de 06/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur le Sud de l’Oriental et le Sud-est et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte sur les côtes atlantiques, localement forte à très fortes entre Agadir et Larache.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 8 avril 2026:

– Oujda min 11 max 25

– Bouarfa min 11 max 24

– Al Hoceima min 10 max 14

– Tétouan min 9 max 15

– Sebta min 12 max 15

– Mellilia min 13 max 15

– Tanger min 10 max 17

– Kénitra min 11 max 17

– Rabat min 11 max 19

– Casablanca min 13 max 18

– El Jadida min 12 max 18

– Settat min 10 max 17

– Safi min 11 max 18

– Khouribga min 7 max 11

– Béni Mellal min 9 max 12

– Marrakech min 11 max 16

– Meknès min 8 max 15

– Fès min 10 max 15

– Ifrane min 2 max 8

– Taounate min 10 max 17

– Errachidia min 14 max 27

– Ouarzazate min 12 max 24

– Agadir min 14 max 20

– Essaouira min 11 max 18

– Laâyoune min 14 max 24

– Es-Semara min 15 max 25

– Dakhla min 15 max 23

– Aousserd min 16 max 33

– Lagouira min 17 max 27

– Midelt min 5 max 21