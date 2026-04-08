Société

Météo. Temps froid sur l’Atlas et précipitations sur le Nord et le Rif ce mercredi 8 avril

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 8 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/04/2026 à 05h55

- Temps assez froid sur l’Atlas.

- Pluies ou averses modérées avec risque d’orage sur le Rif et l’Ouest de la Méditerranée.

- Faibles pluies éparses sur l’Atlas et ses régions ouest voisines, le Gharb, le Nord de l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-sables par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 00/04°C sur l’Atlas, de 16/21°C sur les provinces sud et les versants sud-est et de 06/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur le Sud de l’Oriental et le Sud-est et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte sur les côtes atlantiques, localement forte à très fortes entre Agadir et Larache.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes rafales de vent avec chasse-poussières lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 8 avril 2026:

Oujda min 11 max 25

Bouarfa min 11 max 24

Al Hoceima min 10 max 14

Tétouan min 9 max 15

Sebta min 12 max 15

Mellilia min 13 max 15

Tanger min 10 max 17

Kénitra min 11 max 17

Rabat min 11 max 19

Casablanca min 13 max 18

El Jadida min 12 max 18

Settat min 10 max 17

Safi min 11 max 18

Khouribga min 7 max 11

Béni Mellal min 9 max 12

Marrakech min 11 max 16

Meknès min 8 max 15

Fès min 10 max 15

Ifrane min 2 max 8

Taounate min 10 max 17

Errachidia min 14 max 27

Ouarzazate min 12 max 24

Agadir min 14 max 20

Essaouira min 11 max 18

Laâyoune min 14 max 24

Es-Semara min 15 max 25

Dakhla min 15 max 23

Aousserd min 16 max 33

Lagouira min 17 max 27

Midelt min 5 max 21

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/04/2026 à 05h55
#Météo#Météorologie#DGM#températures#Climat

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