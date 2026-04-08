Météo. Temps froid sur l’Atlas et précipitations sur le Nord et le Rif ce mercredi 8 avril

- Temps assez froid sur l’Atlas.
- Pluies ou averses modérées avec risque d’orage sur le Rif et l’Ouest de la Méditerranée.
- Faibles pluies éparses sur l’Atlas et ses régions ouest voisines, le Gharb, le Nord de l’Oriental et le Nord des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-est et les provinces sahariennes avec chasse-sables par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 00/04°C sur l’Atlas, de 16/21°C sur les provinces sud et les versants sud-est et de 06/12°C partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur le Sud de l’Oriental et le Sud-est et en baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte sur les côtes atlantiques, localement forte à très fortes entre Agadir et Larache.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 8 avril 2026:
– Oujda min 11 max 25
– Bouarfa min 11 max 24
– Al Hoceima min 10 max 14
– Tétouan min 9 max 15
– Sebta min 12 max 15
– Mellilia min 13 max 15
– Tanger min 10 max 17
– Kénitra min 11 max 17
– Rabat min 11 max 19
– Casablanca min 13 max 18
– El Jadida min 12 max 18
– Settat min 10 max 17
– Safi min 11 max 18
– Khouribga min 7 max 11
– Béni Mellal min 9 max 12
– Marrakech min 11 max 16
– Meknès min 8 max 15
– Fès min 10 max 15
– Ifrane min 2 max 8
– Taounate min 10 max 17
– Errachidia min 14 max 27
– Ouarzazate min 12 max 24
– Agadir min 14 max 20
– Essaouira min 11 max 18
– Laâyoune min 14 max 24
– Es-Semara min 15 max 25
– Dakhla min 15 max 23
– Aousserd min 16 max 33
– Lagouira min 17 max 27
– Midelt min 5 max 21