Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 9 octobre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie :

- Des nuages à basse altitude et assez denses sur les côtes s'accompagneront de formations brumeuses ou de bruine par endroits.

- Légère instabilité sur le Haut Atlas, où des ondées éparses et orages isolés seront possibles.

- Ailleurs, le temps sera généralement stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Chasse-sable possibles à l'intérieur des Provinces du Sud.

- Vent modéré de secteur Est dans la région de Tanger et la Méditerranée, faible à modéré de secteur sud sur l’Oriental et le Tafilalet et de secteur nord à ouest ailleurs.

- Températures minimales de l’ordre de 8°C à 13°C sur l’Atlas et le Rif, de 13°C à 18°C sur l’Oriental et la Méditerranée, de 17°C à 22°C sur les plaines au nord et au centre du pays et au nord des Provinces du Sud et de 20°C à 26°C sur le Rafilalet et l’extrême sud.

- Températures maximales de l’ordre de 24°C à 30°C sur les reliefs, l’Oriental et près des côtes, de 30°C à 35°C sur les plaines, le Souss et le Tafilalet et de 35°C à 40°C à l’intérieur des Provinces du Sud.

- Mer peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à parfois agitée sur le détroit de Gibraltar et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.