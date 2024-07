Météo. Temps chaud et températures en hausse dans la majeure partie du pays ce lundi 1er juillet

- Temps chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud et assez chaud sur l’Oriental, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le Centre.

- Présence de nuages bas assez denses, la matinée et la nuit, sur les côtes et les plaines du Nord et du Centre et le nord des provinces du Sud avec brume locale.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, le sud de l’Oriental, les provinces du Sud et les côtes du Centre avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 18/23°C sur le Sud-Est et l’est et le sud des provinces sahariennes, de 09/13°C sur l’Atlas et de 14/20°C partout ailleurs.

- Températures en baisse sur l’Oriental et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Safi et agitée à localement forte au sud de Safi.

Lire aussi : Planète: au Mexique, des chaleurs extrêmes et mortelles pour les migrants cherchant à rejoindre les États-Unis

Voici les températures minimales et maximales prévues pour le lundi 1er juillet 2024:

- Oujda min 19°C; max 32°C

- Bouarfa min 22°C; max 39°C

- Al Hoceima min 21°C; max 31°C

- Tétouan min 19°C; max 31°C

- Sebta min 18°C; max 25°C

- Mellilia min 20°C; max 28°C

- Tanger min 19°C; max 25°C

- Kénitra min 20°C; max 26°C

- Rabat min 18°C; max 25°C

- Casablanca min 19°C; max 25°C

- El Jadida min 20°C; max 25°C

- Settat min 17°C; max 29°C

- Safi min 19°C; max 30°C

- Khouribga min 15°C; max 31°C

- Béni Mellal min 19°C; max 33°C

- Marrakech min 20°C; max 35°C

- Meknès min 15°C; max 31°C

- Fès min 15°C; max 32°C

- Ifrane min 12°C; max 27°C

- Taounate min 19°C; max 33°C

- Errachidia min 26°C; max 43°C

- Ouarzazate min 21°C; max 42°C

- Agadir min 17°C; max 27°C

- Essaouira min 19°C; max 28°C

- Laâyoune min 19°C; max 31°C

- Es-Smara min 18°C; max 35°C

- Dakhla min 17°C; max 26°C

- Aousserd min 27°C; max 43°C

- Lagouira min 21°C; max 31°C

- Midelt min 17°C; max 33°C