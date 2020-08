© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 15 août 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des nuages à basse altitude ce matin et la nuit suivante s’accompagneront de bancs de brume sur les côtes atlantiques et leurs plaines avoisinantes et probablement sur la rive méditerranéenne.

- Des nuages légèrement instables provoqueront des ondées éparses et parfois orageuses sur l'Oriental et les reliefs des Haut et Moyen Atlas.

- Un passage de nuages tropicaux sur l’extrême sud du pays provoquera des ondées éparses et parfois orageuses.

- Le temps sera relativement chaud, voire chaud par endroits sur le Tafilalet et le sud du pays.

- Ailleurs, le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Chasse-sable possibles sur le nord des Provinces du Sud.

- Vent modéré à localement assez fort de secteur nord sur les Provinces du Sud et les côtes au centre du pays, faible à modéré de secteur sud sur le Tafilalet et l'Oriental et de secteur nord à ouest ailleurs.

- La mer sera peu agitée à agitée sur la Méditerranée et au nord du cap Sim, peu agitée sur le détroit de Gibraltar et agitée au sud du pays, devenant localement agitée à forte le soir entre le cap Sim et Sidi Ifni et entre Dakhla et le cap Barbas.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 15 août 2020.

Oujda : min (+21°C) ; max (+34°C)

Bouarfa : min (+25°C) ; max (+39°C)

Al Hoceïma : min (+21°C) ; max (+31°C)

Tétouan : min (+21°C) ; max (+31°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+28°C)

Mellilia : min (+21°C) ; max (+30°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+29°C)

Kénitra : min (+19°C) ; max (+28°C)

Rabat : min (+20°C) ; max (+28°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+17°C) ; max (+30°C)

Safi : min (+19°C) ; max (+29°C)

Khouribga : min (+17°C) ; max (+31°C)

Beni Mellal : min (+20°C) ; max (+33°C)

Marrakech : min (+20°C) ; max (+35°C)

Meknès : min (+17°C) ; max (+31°C)

Fès : min (+20°C) ; max (+34°C)

Ifrane : min (+17°C) ; max (+30°C)

Taounate : min (+19°C) ; max (+33°C)

Errachidia : min (+28°C) ; max (+40°C)

Ouarzazate : min (+24°C) ; max (+39°C)

Agadir : min (+17°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+33°C)

Smara : min (+21°C) ; max (+37°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+29°C)

Aousserd : min (+28°C) ; max (+42°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+27°C).