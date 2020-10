Sources de l'oued Oum-Er-Rbia, dans le Moyen Atlas. L'Oum-Er-Rbia (la "Mère du Printemps") est l'oued le plus long du Maroc. Pas moins de 40 sources d'eau douce l'alimentent, certaines en cascade, comme ici, et 7 d'eau salée, en amont du site ci-dessus.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 14 octobre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des nuages à basse altitude et denses caractériseront le ciel des côtes au nord et au centre du pays, ainsi que le Rif occidental, et pourront provoquer de faibles pluies par endroits.

- Le ciel sera passagèrement nuageux sur l’extrême sud du Royaume.

- Ailleurs, le temps sera généralement stable et le ciel peu nuageux à clair.

- Le temps sera relativement chaud à l'intérieur des terres dans les Provinces du Sud.

- Vent modéré de secteur nord sur le sud et le centre, de nord-ouest sur le nord de l'Oriental.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le détroit de Gibraltar, det peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 14 octobre 2020.

Oujda : min (+15°C) ; max (+28°C)

Bouarfa : min (+16°C) ; max (+29°C)

Al Hoceïma : min (+16°C) ; max (+26°C)

Tétouan : min (+16°C) ; max (+25°C)

Sebta : min (+17°C) ; max (+20°C)

Mellilia : min (+14°C) ; max (+25°C)

Tanger : min (+16°C) ; max (+23°C)

Kénitra : min (+15°C) ; max (+24°C)

Rabat : min (+14°C) ; max (+24°C)

Casablanca : min (+15°C) ; max (+24°C)

El Jadida : min (+16°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+13°C) ; max (+26°C)

Safi : min (+15°C) ; max (+25°C)

Khouribga : min (+12°C) ; max (+26°C)

Beni Mellal : min (+14°C) ; max (+27°C)

Marrakech : min (+17°C) ; max (+29°C)

Meknès : min (+13°C) ; max (+26°C)

Fès : min (+15°C) ; max (+27°C)

Ifrane : min (+8°C) ; max (+20°C)

Taounate : min (+15°C) ; max (+24°C)

Errachidia : min (+18°C) ; max (+31°C)

Ouarzazate : min (+18°C) ; max (+32°C)

Agadir : min (+15°C) ; max (+23°C)

Essaouira : min (+15°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+18°C) ; max (+34°C)

Smara : min (+24°C) ; max (+35°C)

Dakhla : min (+24°C) ; max (+27°C)

Aousserd : min (+27°C) ; max (+37°C)

Lagouira : min (+22°C) ; max (+30°C).