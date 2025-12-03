Société

Météo. Temps assez froid et chutes de neige sur les hauteurs ce mercredi 3 décembre, pluies dans de nombreuses régions

Ifrane (à 1.713 mètres d'altitude, dans le Moyen Atlas). Le nom de la ville signifie "cachettes" ou "grottes" en amazigh. La présence humaine y remonte au Néolithique, en témoignent des grottes telles que celles de Tizguite, ou des vestiges archéologiques.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercrerdi 3 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/12/2025 à 05h54

-Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

-Chute de neige sur le Moyen Atlas, le Nord du Haut Atlas et les Hauts plateaux Orientaux avec quelques flocons de neige sur le Rif.

-Temps passagèrement nuageux avec des pluies ou averses sur le Saiss, le Moyen Atlas et l’Oriental.

-Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur le Sud du Gharb, Chaouia, Doukkala, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Nord du Haut Atlas et ses plaines Ouest et l’extrême sud du pays.

-Rafales de vent assez fortes à parfois fortes sur la Méditerranée, les Haut et Moyen Atlas et l’Oriental avec chasse- poussières par endroits.

-Rafales de vent assez fortes sur les côtes nord, centre et sud avec chasse-poussières par endroits.

-Température minimale de l’ordre de -4/1°C sur l’Atlas, de 1/5°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 11/18°C sur le Sud des provinces sahariennes et près des côtes et de 4/11°C partout ailleurs.

-Température maximale en baisse sur l’Oriental, la Méditerranée, le Moyen Atlas et l’extrême sud du pays et en légère hausse ou peu variable ailleurs.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte au nord de Tarfaya, localement forte à très forte l’après midi au sud de Mehdia, peu agitée à agitée au sud de Tarfaya devenant agitée à forte le soir.

Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige et fortes rafales de vent mercredi dans plusieurs provinces du Royaume

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 3 décembre 2025:

Oujda min 6 max 11

Bouarfa min 0 max 12

Al Hoceima min 10 max 15

Tétouan min 7 max 14

Sebta min 12 max 15

Mellilia min 11 max 15

Tanger min 14 max 15

Kénitra min 8 max 17

Rabat min 9 max 17

Casablanca min 10 max 18

El Jadida min 10 max 19

Settat min 8 max 16

Safi min 11 max 19

Khouribga min 6 max 13

Béni Mellal min 5 max 14

Marrakech min 4 max 18

Meknès min 4 max 13

Fès min 5 max 13

Ifrane min 1 max 5

Taounate min 5 max 14

Errachidia min 4 max 15

Ouarzazate min 2 max 19

Agadir min 11 max 19

Essaouira min 12 max 20

Laâyoune min 9 max 23

Es-Semara min 10 max 23

Dakhla min 14 max 25

Aousserd min 16 max 21

Lagouira min 17 max 21

Midelt min 3 max 7

