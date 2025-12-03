Météo. Temps assez froid et chutes de neige sur les hauteurs ce mercredi 3 décembre, pluies dans de nombreuses régions

Ifrane (à 1.713 mètres d'altitude, dans le Moyen Atlas). Le nom de la ville signifie cachettes ou "grottes" en amazigh. La présence humaine y remonte au Néolithique, en témoignent des grottes telles que celles de Tizguite, ou des vestiges archéologiques. . Mohamed Tamatidi

-Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

-Chute de neige sur le Moyen Atlas, le Nord du Haut Atlas et les Hauts plateaux Orientaux avec quelques flocons de neige sur le Rif.

-Temps passagèrement nuageux avec des pluies ou averses sur le Saiss, le Moyen Atlas et l’Oriental.

-Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur le Sud du Gharb, Chaouia, Doukkala, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Nord du Haut Atlas et ses plaines Ouest et l’extrême sud du pays.

-Rafales de vent assez fortes à parfois fortes sur la Méditerranée, les Haut et Moyen Atlas et l’Oriental avec chasse- poussières par endroits.

-Rafales de vent assez fortes sur les côtes nord, centre et sud avec chasse-poussières par endroits.

-Température minimale de l’ordre de -4/1°C sur l’Atlas, de 1/5°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 11/18°C sur le Sud des provinces sahariennes et près des côtes et de 4/11°C partout ailleurs.

-Température maximale en baisse sur l’Oriental, la Méditerranée, le Moyen Atlas et l’extrême sud du pays et en légère hausse ou peu variable ailleurs.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte au nord de Tarfaya, localement forte à très forte l’après midi au sud de Mehdia, peu agitée à agitée au sud de Tarfaya devenant agitée à forte le soir.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 3 décembre 2025:

– Oujda min 6 max 11

– Bouarfa min 0 max 12

– Al Hoceima min 10 max 15

– Tétouan min 7 max 14

– Sebta min 12 max 15

– Mellilia min 11 max 15

– Tanger min 14 max 15

– Kénitra min 8 max 17

– Rabat min 9 max 17

– Casablanca min 10 max 18

– El Jadida min 10 max 19

– Settat min 8 max 16

– Safi min 11 max 19

– Khouribga min 6 max 13

– Béni Mellal min 5 max 14

– Marrakech min 4 max 18

– Meknès min 4 max 13

– Fès min 5 max 13

– Ifrane min 1 max 5

– Taounate min 5 max 14

– Errachidia min 4 max 15

– Ouarzazate min 2 max 19

– Agadir min 11 max 19

– Essaouira min 12 max 20

– Laâyoune min 9 max 23

– Es-Semara min 10 max 23

– Dakhla min 14 max 25

– Aousserd min 16 max 21

– Lagouira min 17 max 21

– Midelt min 3 max 7