Météo. Températures stationnaires lundi 22 septembre avec des averses orageuses par endroits

- Temps demeurant assez chaud sur l’extrême Sud.
- Nuages bas près des côtes Centre et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud avec brume locale.
- Nuages instables avec averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est et l’Oriental.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud.
- Températures minimales de l’ordre de 21/25°C sur l’intérieur des provinces du Sud et le Sud-Est, de 10/14°C sur les reliefs de l’Atlas, et de 14/19°C partout ailleurs.
- Température du jour en légère baisse sur le Sud.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique, parfois agitée à forte entre Cap Sim et Cap Ghir.
Lire aussi : Océans profonds, une destruction irréversible
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 septembre 2025:
— Oujda min 18 max 30
— Bouarfa min 19 max 30
— Al Hoceima min 21 max 29
— Tétouan min 19 max 30
— Sebta min 19 max 27
— Mellilia min 22 max 27
— Tanger min 18 max 27
— Kénitra min 17 max 28
— Rabat min 18 max 27
— Casablanca min 19 max 25
— El Jadida min 18 max 26
— Settat min 17 max 31
— Safi min 16 max 29
— Khouribga min 17 max 31
— Béni Mellal min 20 max 32
— Marrakech min 19 max 35
— Meknès min 17 max 29
— Fès min 18 max 30
— Ifrane min 13 max 25
— Taounate min 19 max 32
— Errachidia min 20 max 32
— Ouarzazate min 18 max 32
— Agadir min 18 max 24
— Essaouira min 18 max 26
— Laâyoune min 20 max 34
— Es-Semara min 20 max 36
— Dakhla min 20 max 25
— Aousserd min 26 max 42
— Lagouira min 22 max 35
— Midelt min 15 max 28