Société

Météo. Températures stationnaires lundi 22 septembre avec des averses orageuses par endroits

Lagune de Naïla, entre Tan Tan et Tarfaya. Reconnu site Ramsar dès 1980, et situé dans le parc national de Khenifiss, ce lieu naturel et biologique a un immense potentiel écotouristique, rehaussé par des vestiges archéologiques préhistoriques et historiques. 

Lagune de Naïla, entre Tan Tan et Tarfaya. Reconnu site Ramsar dès 1980, et situé dans le parc national de Khenifiss, ce lieu naturel et biologique a un immense potentiel écotouristique, rehaussé par des vestiges archéologiques préhistoriques et historiques.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/09/2025 à 05h55

- Temps demeurant assez chaud sur l’extrême Sud.

- Nuages bas près des côtes Centre et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud avec brume locale.

- Nuages instables avec averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est et l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud.

- Températures minimales de l’ordre de 21/25°C sur l’intérieur des provinces du Sud et le Sud-Est, de 10/14°C sur les reliefs de l’Atlas, et de 14/19°C partout ailleurs.

- Température du jour en légère baisse sur le Sud.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique, parfois agitée à forte entre Cap Sim et Cap Ghir.

Lire aussi : Océans profonds, une destruction irréversible

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 septembre 2025:

Oujda min 18 max 30

Bouarfa min 19 max 30

Al Hoceima min 21 max 29

Tétouan min 19 max 30

Sebta min 19 max 27

Mellilia min 22 max 27

Tanger min 18 max 27

Kénitra min 17 max 28

Rabat min 18 max 27

Casablanca min 19 max 25

El Jadida min 18 max 26

Settat min 17 max 31

Safi min 16 max 29

Khouribga min 17 max 31

Béni Mellal min 20 max 32

Marrakech min 19 max 35

Meknès min 17 max 29

Fès min 18 max 30

Ifrane min 13 max 25

Taounate min 19 max 32

Errachidia min 20 max 32

Ouarzazate min 18 max 32

Agadir min 18 max 24

Essaouira min 18 max 26

Laâyoune min 20 max 34

Es-Semara min 20 max 36

Dakhla min 20 max 25

Aousserd min 26 max 42

Lagouira min 22 max 35

Midelt min 15 max 28

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/09/2025 à 05h55
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Océans profonds, une destruction irréversible

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Conférence de l’ONU sur les océans: une contribution décisive et une vision royale applaudie à Nice, selon un expert

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Rabat: escale du «Belem», navire ambassadeur de l’amitié franco-marocaine et de la protection des océans

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Réchauffement climatique: la température de surface des océans atteint un nouveau record mondial

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Le Maroc élu vice-président de la Conférence de l’ONU sur les Océans

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: au Mexique des chaleurs extrêmes et mortelles pour les migrants qui cherchent à rejoindre les États-Unis

Articles les plus lus

1
Quand l’or vient sublimer le zellige marocain
2
Ifrane-El Hajeb: les travaux de dédoublement de la route régionale 707 vont bon train
3
Comment la fin du monopole du CMI propulse le paiement électronique au Maroc
4
Dar Lkabranate. EP-175. Algérie-Guinée à Casablanca, le match qui a (déjà) mis les caporaux K.-O
5
De crainte d’une condamnation, l’Algérie refuse d’accompagner le Mali devant la Cour internationale de justice
6
Mohammedia: le boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah se prépare pour la Coupe d’Afrique des nations
7
Rabat: la tour Mohammed VI est déjà très prisée des touristes
8
L’aéroport d’Es-Smara se modernise en vue de son ouverture à l’aviation civile
Revues de presse

Voir plus