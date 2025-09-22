Météo. Températures stationnaires lundi 22 septembre avec des averses orageuses par endroits

Lagune de Naïla, entre Tan Tan et Tarfaya. Reconnu site Ramsar dès 1980, et situé dans le parc national de Khenifiss, ce lieu naturel et biologique a un immense potentiel écotouristique, rehaussé par des vestiges archéologiques préhistoriques et historiques. . DR

- Temps demeurant assez chaud sur l’extrême Sud.

- Nuages bas près des côtes Centre et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud avec brume locale.

- Nuages instables avec averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est et l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud.

- Températures minimales de l’ordre de 21/25°C sur l’intérieur des provinces du Sud et le Sud-Est, de 10/14°C sur les reliefs de l’Atlas, et de 14/19°C partout ailleurs.

- Température du jour en légère baisse sur le Sud.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique, parfois agitée à forte entre Cap Sim et Cap Ghir.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 septembre 2025:

— Oujda min 18 max 30

— Bouarfa min 19 max 30

— Al Hoceima min 21 max 29

— Tétouan min 19 max 30

— Sebta min 19 max 27

— Mellilia min 22 max 27

— Tanger min 18 max 27

— Kénitra min 17 max 28

— Rabat min 18 max 27

— Casablanca min 19 max 25

— El Jadida min 18 max 26

— Settat min 17 max 31

— Safi min 16 max 29

— Khouribga min 17 max 31

— Béni Mellal min 20 max 32

— Marrakech min 19 max 35

— Meknès min 17 max 29

— Fès min 18 max 30

— Ifrane min 13 max 25

— Taounate min 19 max 32

— Errachidia min 20 max 32

— Ouarzazate min 18 max 32

— Agadir min 18 max 24

— Essaouira min 18 max 26

— Laâyoune min 20 max 34

— Es-Semara min 20 max 36

— Dakhla min 20 max 25

— Aousserd min 26 max 42

— Lagouira min 22 max 35

— Midelt min 15 max 28