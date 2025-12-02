Météo. Températures stationnaires ce mardi 2 décembre avec des pluies sur le Nord et le Nord-Est

Le Moyen Atlas s’étend sur 350 kilomètres de longueur et occupe une superficie de 2,3 millions d’hectares. Il couvre les régions d’Ifrane, de Khénifra, Sefrou, Boulmane, Midelt et El Hajeb, mais aussi la moitié sud des provinces de Taza et la moitié nord de Beni Mellal. . DR

- Temps assez froid à froid avec gelée locale sur les reliefs, le Sud-Est et l’Oriental.

- Temps devenant nuageux, dès l’après-midi, avec pluies ou averses sur la région de Tanger, Loukkos, le Rif, la Méditerranée, le Gharb, le Saiss, débordant vers les Haut et Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental le soir.

- Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses sur les plaines atlantiques au Nord de Safi.

- Température du jour en légère hausse sur l’est et le centre du pays et variant peu ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte, devenant peu agitée à agitée le soir entre Safi et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 2 décembre 2025:

– Oujda min 5 max 17

– Bouarfa min 0 max 15

– Al Hoceima min 7 max 17

– Tétouan min 6 max 16

– Sebta min 11 max 17

– Mellilia min 12 max 17

– Tanger min 10 max 15

– Kénitra min 6 max 18

– Rabat min 7 max 18

– Casablanca min 8 max 18

– El Jadida min 6 max 19

– Settat min 5 max 17

– Safi min 7 max 20

– Khouribga min 3 max 15

– Béni Mellal min 6 max 15

– Marrakech min 5 max 20

– Meknès min 4 max 15

– Fès min 5 max 16

– Ifrane min 2 max 7

– Taounate min 5 max 15

– Errachidia min 4 max 17

– Ouarzazate min 2 max 19

– Agadir min 10 max 21

– Essaouira min 8 max 20

– Laâyoune min 10 max 23

– Es-Semara min 11 max 23

– Dakhla min 16 max 22

– Aousserd min 13 max 23

– Lagouira min 18 max 23

– Midelt min 1 max 10