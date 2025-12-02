Société

Météo. Températures stationnaires ce mardi 2 décembre avec des pluies sur le Nord et le Nord-Est

Le Moyen Atlas s’étend sur 350 kilomètres de longueur et occupe une superficie de 2,3 millions d’hectares. Il couvre les régions d’Ifrane, de Khénifra, Sefrou, Boulmane, Midelt et El Hajeb, mais aussi la moitié sud des provinces de Taza et la moitié nord de Beni Mellal.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 2 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/12/2025 à 05h54

- Temps assez froid à froid avec gelée locale sur les reliefs, le Sud-Est et l’Oriental.

- Temps devenant nuageux, dès l’après-midi, avec pluies ou averses sur la région de Tanger, Loukkos, le Rif, la Méditerranée, le Gharb, le Saiss, débordant vers les Haut et Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental le soir.

- Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses sur les plaines atlantiques au Nord de Safi.

- Température du jour en légère hausse sur l’est et le centre du pays et variant peu ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte, devenant peu agitée à agitée le soir entre Safi et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 2 décembre 2025:

Oujda min 5 max 17

Bouarfa min 0 max 15

Al Hoceima min 7 max 17

Tétouan min 6 max 16

Sebta min 11 max 17

Mellilia min 12 max 17

Tanger min 10 max 15

Kénitra min 6 max 18

Rabat min 7 max 18

Casablanca min 8 max 18

El Jadida min 6 max 19

Settat min 5 max 17

Safi min 7 max 20

Khouribga min 3 max 15

Béni Mellal min 6 max 15

Marrakech min 5 max 20

Meknès min 4 max 15

Fès min 5 max 16

Ifrane min 2 max 7

Taounate min 5 max 15

Errachidia min 4 max 17

Ouarzazate min 2 max 19

Agadir min 10 max 21

Essaouira min 8 max 20

Laâyoune min 10 max 23

Es-Semara min 11 max 23

Dakhla min 16 max 22

Aousserd min 13 max 23

Lagouira min 18 max 23

Midelt min 1 max 10

Société

