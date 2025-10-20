Météo. Températures stationnaires ce lundi 20 octobre, avec une légère hausse sur l’Est

Chefchaouen dans le Nord-Ouest du Maroc. L'une des destinations les plus prisées au Maroc après les villes impériales et les stations balnéaires. Cette cité bleue aux ruelles pittoresques attire les visiteurs en quête d'authenticité et de dépaysement.. Copyright (c) 2020 Olena Tur/Shutterstock. No use without permission.

- Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas denses la matinée et la nuit près des côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 06/13°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et de 14/22°C partout ailleurs.

- Températures du jour en légère hausse sur l’Est du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 20 octobre 2025:

– Oujda min 11 max 28

– Bouarfa min 13 max 31

– Al Hoceima min 16 max 23

– Tétouan min 15 max 27

– Sebta min 14 max 24

– Mellilia min 16 max 22

– Tanger min 19 max 23

– Kénitra min 16 max 23

– Rabat min 14 max 22

– Casablanca min 18 max 21

– El Jadida min 18 max 22

– Settat min 14 max 28

– Safi min 16 max 25

– Khouribga min 17 max 30

– Béni Mellal min 18 max 29

– Marrakech min 17 max 33

– Meknès min 11 max 26

– Fès min 12 max 27

– Ifrane min 8 max 23

– Taounate min 13 max 28

– Errachidia min 16 max 21

– Ouarzazate min 15 max 30

– Agadir min 17 max 22

– Essaouira min 16 max 21

– Laâyoune min 18 max 30

– Es-Semara min 17 max 32

– Dakhla min 19 max 24

– Aousserd min 23 max 38

– Lagouira min 18 max 26

– Midelt min 12 max 26