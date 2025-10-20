Société

Météo. Températures stationnaires ce lundi 20 octobre, avec une légère hausse sur l’Est

Chefchaouen dans le Nord-Ouest du Maroc. L'une des destinations les plus prisées au Maroc après les villes impériales et les stations balnéaires. Cette cité bleue aux ruelles pittoresques attire les visiteurs en quête d'authenticité et de dépaysement.. Copyright (c) 2020 Olena Tur/Shutterstock. No use without permission.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 20 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/10/2025 à 05h55

- Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas denses la matinée et la nuit près des côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 06/13°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et de 14/22°C partout ailleurs.

- Températures du jour en légère hausse sur l’Est du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 20 octobre 2025:

Oujda min 11 max 28

Bouarfa min 13 max 31

Al Hoceima min 16 max 23

Tétouan min 15 max 27

Sebta min 14 max 24

Mellilia min 16 max 22

Tanger min 19 max 23

Kénitra min 16 max 23

Rabat min 14 max 22

Casablanca min 18 max 21

El Jadida min 18 max 22

Settat min 14 max 28

Safi min 16 max 25

Khouribga min 17 max 30

Béni Mellal min 18 max 29

Marrakech min 17 max 33

Meknès min 11 max 26

Fès min 12 max 27

Ifrane min 8 max 23

Taounate min 13 max 28

Errachidia min 16 max 21

Ouarzazate min 15 max 30

Agadir min 17 max 22

Essaouira min 16 max 21

Laâyoune min 18 max 30

Es-Semara min 17 max 32

Dakhla min 19 max 24

Aousserd min 23 max 38

Lagouira min 18 max 26

Midelt min 12 max 26

