Météo. Températures globalement stationnaires ce mardi 18 novembre, avec des pluies sur le Nord

- Pluies ou averses parfois orageuses sur les plaines nord, le Saiss, le Rif, le Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.
- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les plaines centre et sur le Haut Atlas.
- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.
- Rafales de vent localement assez fortes sur le Haut Atlas, les provinces sud et l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 01/06°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et localement de -05/00°C sur l’Atlas, de 14/20°C sur le Sud des provinces sahariennes et près des côtes et de 07/13°C partout ailleurs.
- Température du jour en baisse sur le Sud-Est, l’Oriental et le Sud et quasi-stationnaire ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et au Sud et agitée à forte au Nord de Tan-Tan.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 18 novembre 2025:
– Oujda min 9 max 16
– Bouarfa min 2 max 15
– Al Hoceima min 11 max 17
– Tétouan min 10 max 17
– Sebta min 13 max 18
– Mellilia min 15 max 18
– Tanger min 12 max 17
– Kénitra min 11 max 19
– Rabat min 12 max 19
– Casablanca min 13 max 19
– El Jadida min 11 max 20
– Settat min 11 max 18
– Safi min 12 max 20
– Khouribga min 10 max 15
– Béni Mellal min 8 max 16
– Marrakech min 10 max 20
– Meknès min 9 max 15
– Fès min 10 max 15
– Ifrane min 3 max 8
– Taounate min 10 max 17
– Errachidia min 6 max 19
– Ouarzazate min 7 max 19
– Agadir min 11 max 22
– Essaouira min 12 max 20
– Laâyoune min 14 max 26
– Es-Semara min 14 max 25
– Dakhla min 17 max 24
– Aousserd min 17 max 29
– Lagouira min 18 max 28
– Midelt min 4 max 12