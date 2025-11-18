Météo. Températures globalement stationnaires ce mardi 18 novembre, avec des pluies sur le Nord

Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles. . DR

- Pluies ou averses parfois orageuses sur les plaines nord, le Saiss, le Rif, le Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les plaines centre et sur le Haut Atlas.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Rafales de vent localement assez fortes sur le Haut Atlas, les provinces sud et l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 01/06°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et localement de -05/00°C sur l’Atlas, de 14/20°C sur le Sud des provinces sahariennes et près des côtes et de 07/13°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur le Sud-Est, l’Oriental et le Sud et quasi-stationnaire ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et au Sud et agitée à forte au Nord de Tan-Tan.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 18 novembre 2025:

– Oujda min 9 max 16

– Bouarfa min 2 max 15

– Al Hoceima min 11 max 17

– Tétouan min 10 max 17

– Sebta min 13 max 18

– Mellilia min 15 max 18

– Tanger min 12 max 17

– Kénitra min 11 max 19

– Rabat min 12 max 19

– Casablanca min 13 max 19

– El Jadida min 11 max 20

– Settat min 11 max 18

– Safi min 12 max 20

– Khouribga min 10 max 15

– Béni Mellal min 8 max 16

– Marrakech min 10 max 20

– Meknès min 9 max 15

– Fès min 10 max 15

– Ifrane min 3 max 8

– Taounate min 10 max 17

– Errachidia min 6 max 19

– Ouarzazate min 7 max 19

– Agadir min 11 max 22

– Essaouira min 12 max 20

– Laâyoune min 14 max 26

– Es-Semara min 14 max 25

– Dakhla min 17 max 24

– Aousserd min 17 max 29

– Lagouira min 18 max 28

– Midelt min 4 max 12