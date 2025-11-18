Société

Météo. Températures globalement stationnaires ce mardi 18 novembre, avec des pluies sur le Nord

Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles. 

Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 18 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/11/2025 à 05h57

- Pluies ou averses parfois orageuses sur les plaines nord, le Saiss, le Rif, le Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur les plaines centre et sur le Haut Atlas.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Rafales de vent localement assez fortes sur le Haut Atlas, les provinces sud et l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 01/06°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et localement de -05/00°C sur l’Atlas, de 14/20°C sur le Sud des provinces sahariennes et près des côtes et de 07/13°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur le Sud-Est, l’Oriental et le Sud et quasi-stationnaire ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et au Sud et agitée à forte au Nord de Tan-Tan.

Lire aussi : Climat: à la COP30 de Belém, l’Afrique exige la fin des promesses creuses

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 18 novembre 2025:

Oujda min 9 max 16

Bouarfa min 2 max 15

Al Hoceima min 11 max 17

Tétouan min 10 max 17

Sebta min 13 max 18

Mellilia min 15 max 18

Tanger min 12 max 17

Kénitra min 11 max 19

Rabat min 12 max 19

Casablanca min 13 max 19

El Jadida min 11 max 20

Settat min 11 max 18

Safi min 12 max 20

Khouribga min 10 max 15

Béni Mellal min 8 max 16

Marrakech min 10 max 20

Meknès min 9 max 15

Fès min 10 max 15

Ifrane min 3 max 8

Taounate min 10 max 17

Errachidia min 6 max 19

Ouarzazate min 7 max 19

Agadir min 11 max 22

Essaouira min 12 max 20

Laâyoune min 14 max 26

Es-Semara min 14 max 25

Dakhla min 17 max 24

Aousserd min 17 max 29

Lagouira min 18 max 28

Midelt min 4 max 12

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/11/2025 à 05h57
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

A la COP30, Lula appelle à accélérer la sortie des énergies fossiles

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Sommet sur le climat au Brésil: entre lucidité et espoir, les dirigeants du monde face à l’échec climatique quelques jours avant la COP30

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Assises nationales: des colonies de vacances au service de l’éducation et de l’équité

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Océans profonds, une destruction irréversible

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Conférence de l’ONU sur les océans: une contribution décisive et une vision royale applaudie à Nice, selon un expert

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: la double peine de la guerre et du changement climatique au Soudan

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: comment le bouleversement climatique entretient et alimente les maladies infectieuses

Articles les plus lus

1
Démolition du «Kremlin» de Bouskoura: un tournant dans la lutte contre les dérives urbanistiques
2
Infidélité
3
L’axe Paris-Alger bientôt déverrouillé?
4
Carburants: le Conseil de la concurrence alerte sur la hausse du prix du gazole et l’érosion des recettes fiscales
5
Formation militaire: comment les FAR exportent un savoir-faire opérationnel reconnu sur tout le continent africain
6
Réfractaires à l’ordre
7
Sahara, Sebta et Melilia: le Parti populaire espagnol en guerre contre le réel
8
Territoires marocains spoliés par l’Algérie: Oran, Tlemcen, Mascara (Hommage à Boualem Sansal)
Revues de presse

Voir plus