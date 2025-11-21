Météo. Températures en recul sur l’Oriental et les plaines du Nord, et en légère hausse ou stables ailleurs ce vendredi 21 novembre, avec un temps froid sur l’Atlas

Temps peu à passagèrement nuageux par endroits sur la rive méditerranéenne.
– Formations brumeuses matinales par endroits sur les plaines atlantiques à l’Ouest de l’Atlas.
– Nuages bas nocturnes avec formations brumeuses locales sur les Hauts plateaux orientaux.
– Temps assez froid avec gelée locale sur les Haut et Moyen Atlas.
– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes centre et sud.
– Température minimale de l’ordre de –04/01 °C sur les Haut et Moyen Atlas, de 01/05 °C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et l’Anti-Atlas, de 12/16 °C sur les provinces Sud, le Souss et près des côtes, et de 06/11 °C partout ailleurs.
– Température du jour en baisse sur l’Oriental et les plaines Nord, et en légère hausse ou stationnaire ailleurs.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
– Oujda min 06 max 17
– Bouarfa min 04 max 16
– Al Hoceima min 07 max 17
– Tétouan min 08 max 16
– Sebta min 12 max 18
– Mellilia min 14 max 18
– Tanger min 10 max 17
– Kénitra min 09 max 18
– Rabat min 09 max 18
– Casablanca min 10 max 18
– El Jadida min 08 max 19
– Settat min 07 max 17
– Safi min 07 max 21
– Khouribga min 08 max 17
– Béni Mellal min 06 max 19
– Marrakech min 07 max 22
– Meknès min 05 max 16
– Fès min 06 max 16
– Ifrane min 00 max 11
– Taounate min 06 max 16
– Errachidia min 05 max 18
– Ouarzazate min 05 max 20
– Agadir min 13 max 24
– Essaouira min 13 max 22
– Laâyoune min 13 max 27
– Es-Semara min 14 max 27
– Dakhla min 17 max 26
– Aousserd min 15 max 30
– Lagouira min 17 max 28
– Midelt min 03 max 16.