Météo. Températures en recul sur l’Oriental et les plaines du Nord, et en légère hausse ou stables ailleurs ce vendredi 21 novembre, avec un temps froid sur l’Atlas

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 21 novembre 2025:

Temps peu à passagèrement nuageux par endroits sur la rive méditerranéenne.

– Formations brumeuses matinales par endroits sur les plaines atlantiques à l’Ouest de l’Atlas.

– Nuages bas nocturnes avec formations brumeuses locales sur les Hauts plateaux orientaux.

– Temps assez froid avec gelée locale sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de –04/01 °C sur les Haut et Moyen Atlas, de 01/05 °C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et l’Anti-Atlas, de 12/16 °C sur les provinces Sud, le Souss et près des côtes, et de 06/11 °C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur l’Oriental et les plaines Nord, et en légère hausse ou stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Oujda min 06 max 17

Bouarfa min 04 max 16

Al Hoceima min 07 max 17

Tétouan min 08 max 16

Sebta min 12 max 18

Mellilia min 14 max 18

Tanger min 10 max 17

Kénitra min 09 max 18

Rabat min 09 max 18

Casablanca min 10 max 18

El Jadida min 08 max 19

Settat min 07 max 17

Safi min 07 max 21

Khouribga min 08 max 17

Béni Mellal min 06 max 19

Marrakech min 07 max 22

Meknès min 05 max 16

Fès min 06 max 16

Ifrane min 00 max 11

Taounate min 06 max 16

Errachidia min 05 max 18

Ouarzazate min 05 max 20

Agadir min 13 max 24

Essaouira min 13 max 22

Laâyoune min 13 max 27

Es-Semara min 14 max 27

Dakhla min 17 max 26

Aousserd min 15 max 30

Lagouira min 17 max 28

Midelt min 03 max 16.

