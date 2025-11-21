Météo. Températures en recul sur l’Oriental et les plaines du Nord, et en légère hausse ou stables ailleurs ce vendredi 21 novembre, avec un temps froid sur l’Atlas

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Temps peu à passagèrement nuageux par endroits sur la rive méditerranéenne.

– Formations brumeuses matinales par endroits sur les plaines atlantiques à l’Ouest de l’Atlas.

– Nuages bas nocturnes avec formations brumeuses locales sur les Hauts plateaux orientaux.

– Temps assez froid avec gelée locale sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de –04/01 °C sur les Haut et Moyen Atlas, de 01/05 °C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et l’Anti-Atlas, de 12/16 °C sur les provinces Sud, le Souss et près des côtes, et de 06/11 °C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse sur l’Oriental et les plaines Nord, et en légère hausse ou stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

– Oujda min 06 max 17

– Bouarfa min 04 max 16

– Al Hoceima min 07 max 17

– Tétouan min 08 max 16

– Sebta min 12 max 18

– Mellilia min 14 max 18

– Tanger min 10 max 17

– Kénitra min 09 max 18

– Rabat min 09 max 18

– Casablanca min 10 max 18

– El Jadida min 08 max 19

– Settat min 07 max 17

– Safi min 07 max 21

– Khouribga min 08 max 17

– Béni Mellal min 06 max 19

– Marrakech min 07 max 22

– Meknès min 05 max 16

– Fès min 06 max 16

– Ifrane min 00 max 11

– Taounate min 06 max 16

– Errachidia min 05 max 18

– Ouarzazate min 05 max 20

– Agadir min 13 max 24

– Essaouira min 13 max 22

– Laâyoune min 13 max 27

– Es-Semara min 14 max 27

– Dakhla min 17 max 26

– Aousserd min 15 max 30

– Lagouira min 17 max 28

– Midelt min 03 max 16.