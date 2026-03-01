Société

Météo. Températures en légère hausse sur les plaines atlantiques nord et en légère baisse ailleurs ce dimanche 1er mars

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 1er mars, établies par la Direction générale de la météorologie:

- Temps souvent nuageux sur la Méditerranée, le Rif, le Souss, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions voisines avec ondées ou pluies éparses.

- Nuages instables sur l’intérieur du Chaouia, Tensift et Rehamna avec ondées et orages par endroits.

- Temps passagèrement nuageux sur l’Oriental, le Saiss et les plateaux de Phosphates et d’Oulmès.

- Quelques flocons de neige sur le Haut Atlas.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Temps assez froid sur les reliefs et les Hauts plateaux.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental, le Sud-est et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 00/07°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur le Sud-est, le Sud et près des côtes et de 07/12°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en légère hausse sur les plaines atlantiques nord et en légère baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte, devenant agitée à forte l’après-midi entre Sidi Ifni, Boujdour et ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 1er mars 2026:

Oujda min 11 max 18

Bouarfa min 10 max 20

Al Hoceima min 9 max 14

Tétouan min 10 max 14

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 13 max 15

Tanger min 13 max 17

Kénitra min 10 max 22

Rabat min 12 max 21

Casablanca min 13 max 18

El Jadida min 12 max 17

Settat min 11 max 19

Safi min 11 max 20

Khouribga min 9 max 19

Béni Mellal min 8 max 15

Marrakech min 11 max 21

Meknès min 15 max 19

Fès min 11 max 19

Ifrane min 4 max 11

Taounate min 13 max 21

Errachidia min 10 max 18

Ouarzazate min 9 max 19

Agadir min 14 max 24

Essaouira min 11 max 19

Laâyoune min 13 max 22

Es-Semara min 15 max 27

Dakhla min 14 max 21

Aousserd min 10 max 26

Lagouira min 15 max 24

Midelt min 6 max 12

