Météo. Températures en légère hausse sur les plaines atlantiques nord et en légère baisse ailleurs ce dimanche 1er mars

- Temps souvent nuageux sur la Méditerranée, le Rif, le Souss, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions voisines avec ondées ou pluies éparses.
- Nuages instables sur l’intérieur du Chaouia, Tensift et Rehamna avec ondées et orages par endroits.
- Temps passagèrement nuageux sur l’Oriental, le Saiss et les plateaux de Phosphates et d’Oulmès.
- Quelques flocons de neige sur le Haut Atlas.
- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et le nord-ouest des provinces sahariennes.
- Temps assez froid sur les reliefs et les Hauts plateaux.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental, le Sud-est et le Sud avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 00/07°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur le Sud-est, le Sud et près des côtes et de 07/12°C partout ailleurs.
- Températures diurnes en légère hausse sur les plaines atlantiques nord et en légère baisse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte, devenant agitée à forte l’après-midi entre Sidi Ifni, Boujdour et ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 1er mars 2026:
– Oujda min 11 max 18
– Bouarfa min 10 max 20
– Al Hoceima min 9 max 14
– Tétouan min 10 max 14
– Sebta min 14 max 16
– Mellilia min 13 max 15
– Tanger min 13 max 17
– Kénitra min 10 max 22
– Rabat min 12 max 21
– Casablanca min 13 max 18
– El Jadida min 12 max 17
– Settat min 11 max 19
– Safi min 11 max 20
– Khouribga min 9 max 19
– Béni Mellal min 8 max 15
– Marrakech min 11 max 21
– Meknès min 15 max 19
– Fès min 11 max 19
– Ifrane min 4 max 11
– Taounate min 13 max 21
– Errachidia min 10 max 18
– Ouarzazate min 9 max 19
– Agadir min 14 max 24
– Essaouira min 11 max 19
– Laâyoune min 13 max 22
– Es-Semara min 15 max 27
– Dakhla min 14 max 21
– Aousserd min 10 max 26
– Lagouira min 15 max 24
– Midelt min 6 max 12