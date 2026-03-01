Météo. Températures en légère hausse sur les plaines atlantiques nord et en légère baisse ailleurs ce dimanche 1er mars

Lagune de Naïla, entre Tan Tan et Tarfaya. Reconnu site Ramsar dès 1980, et situé dans le parc national de Khenifiss, ce lieu naturel et biologique a un immense potentiel écotouristique, rehaussé par des vestiges archéologiques préhistoriques et historiques. . DR

- Temps souvent nuageux sur la Méditerranée, le Rif, le Souss, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions voisines avec ondées ou pluies éparses.

- Nuages instables sur l’intérieur du Chaouia, Tensift et Rehamna avec ondées et orages par endroits.

- Temps passagèrement nuageux sur l’Oriental, le Saiss et les plateaux de Phosphates et d’Oulmès.

- Quelques flocons de neige sur le Haut Atlas.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Temps assez froid sur les reliefs et les Hauts plateaux.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Oriental, le Sud-est et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 00/07°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur le Sud-est, le Sud et près des côtes et de 07/12°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en légère hausse sur les plaines atlantiques nord et en légère baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte, devenant agitée à forte l’après-midi entre Sidi Ifni, Boujdour et ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 1er mars 2026:

– Oujda min 11 max 18

– Bouarfa min 10 max 20

– Al Hoceima min 9 max 14

– Tétouan min 10 max 14

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 13 max 15

– Tanger min 13 max 17

– Kénitra min 10 max 22

– Rabat min 12 max 21

– Casablanca min 13 max 18

– El Jadida min 12 max 17

– Settat min 11 max 19

– Safi min 11 max 20

– Khouribga min 9 max 19

– Béni Mellal min 8 max 15

– Marrakech min 11 max 21

– Meknès min 15 max 19

– Fès min 11 max 19

– Ifrane min 4 max 11

– Taounate min 13 max 21

– Errachidia min 10 max 18

– Ouarzazate min 9 max 19

– Agadir min 14 max 24

– Essaouira min 11 max 19

– Laâyoune min 13 max 22

– Es-Semara min 15 max 27

– Dakhla min 14 max 21

– Aousserd min 10 max 26

– Lagouira min 15 max 24

– Midelt min 6 max 12