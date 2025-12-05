Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce vendredi 5 décembre, avec un vent fort sur la Tangérois

Temps assez froid la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.
— Temps passagèrement nuageux sur l’extrême nord et sur les provinces sahariennes.
— Formations brumeuses matinales près des côtes sud.
— Rafales de vent parfois assez fortes sur la rive méditerranéenne.
— Température minimale de l’ordre de -02/04 °C sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 08/16 °C sur les provinces sahariennes et de 04/10 °C partout ailleurs.
— Températures maximales peu variables sur l’Anti-Atlas et le Nord-Est des provinces sahariennes, et en légère hausse ailleurs.
— Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée au nord de Mehdia et au sud de Tarfaya.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 5 décembre 2025:
— Oujda min 06 max 17
— Bouarfa min 01 max 16
— Al Hoceima min 12 max 19
— Tétouan min 11 max 17
— Sebta min 14 max 19
— Mellilia min 16 max 19
— Tanger min 14 max 17
— Kénitra min 08 max 20
— Rabat min 10 max 20
— Casablanca min 08 max 20
— El Jadida min 07 max 21
— Settat min 07 max 21
— Safi min 04 max 23
— Khouribga min 03 max 19
— Béni Mellal min 07 max 20
— Marrakech min 05 max 23
— Meknès min 06 max 16
— Fès min 05 max 17
— Ifrane min -01 max 10
— Taounate min 06 max 16
— Errachidia min 04 max 19
— Ouarzazate min 02 max 19
— Agadir min 09 max 24
— Essaouira min 11 max 23
— Laâyoune min 09 max 29
— Es-Semara min 10 max 26
— Dakhla min 10 max 27
— Aousserd min 14 max 27
— Lagouira min 14 max 25
— Midelt min 03 max 16.