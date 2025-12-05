Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce vendredi 5 décembre, avec un vent fort sur la Tangérois

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Temps assez froid la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

— Temps passagèrement nuageux sur l’extrême nord et sur les provinces sahariennes.

— Formations brumeuses matinales près des côtes sud.

— Rafales de vent parfois assez fortes sur la rive méditerranéenne.

— Température minimale de l’ordre de -02/04 °C sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 08/16 °C sur les provinces sahariennes et de 04/10 °C partout ailleurs.

— Températures maximales peu variables sur l’Anti-Atlas et le Nord-Est des provinces sahariennes, et en légère hausse ailleurs.

— Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée au nord de Mehdia et au sud de Tarfaya.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 5 décembre 2025:

— Oujda min 06 max 17

— Bouarfa min 01 max 16

— Al Hoceima min 12 max 19

— Tétouan min 11 max 17

— Sebta min 14 max 19

— Mellilia min 16 max 19

— Tanger min 14 max 17

— Kénitra min 08 max 20

— Rabat min 10 max 20

— Casablanca min 08 max 20

— El Jadida min 07 max 21

— Settat min 07 max 21

— Safi min 04 max 23

— Khouribga min 03 max 19

— Béni Mellal min 07 max 20

— Marrakech min 05 max 23

— Meknès min 06 max 16

— Fès min 05 max 17

— Ifrane min -01 max 10

— Taounate min 06 max 16

— Errachidia min 04 max 19

— Ouarzazate min 02 max 19

— Agadir min 09 max 24

— Essaouira min 11 max 23

— Laâyoune min 09 max 29

— Es-Semara min 10 max 26

— Dakhla min 10 max 27

— Aousserd min 14 max 27

— Lagouira min 14 max 25

— Midelt min 03 max 16.