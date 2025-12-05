Société

Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce vendredi 5 décembre, avec un vent fort sur la Tangérois

Ville traditionnelle berbère de la vallée de Sous au sud du Maroc, Taroudant est un endroit fascinant à visiter. La ville a prospéré au XVIe siècle, devenant un centre de commerce et de culture.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 5 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/12/2025 à 05h58

Temps assez froid la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

— Temps passagèrement nuageux sur l’extrême nord et sur les provinces sahariennes.

— Formations brumeuses matinales près des côtes sud.

— Rafales de vent parfois assez fortes sur la rive méditerranéenne.

— Température minimale de l’ordre de -02/04 °C sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 08/16 °C sur les provinces sahariennes et de 04/10 °C partout ailleurs.

— Températures maximales peu variables sur l’Anti-Atlas et le Nord-Est des provinces sahariennes, et en légère hausse ailleurs.

— Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée au nord de Mehdia et au sud de Tarfaya.

Lire aussi : Alerte sur une invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maroc

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour vendredi 5 décembre 2025:

Oujda min 06 max 17

Bouarfa min 01 max 16

Al Hoceima min 12 max 19

Tétouan min 11 max 17

Sebta min 14 max 19

Mellilia min 16 max 19

Tanger min 14 max 17

Kénitra min 08 max 20

Rabat min 10 max 20

Casablanca min 08 max 20

El Jadida min 07 max 21

Settat min 07 max 21

Safi min 04 max 23

Khouribga min 03 max 19

Béni Mellal min 07 max 20

Marrakech min 05 max 23

Meknès min 06 max 16

Fès min 05 max 17

Ifrane min -01 max 10

Taounate min 06 max 16

Errachidia min 04 max 19

Ouarzazate min 02 max 19

Agadir min 09 max 24

Essaouira min 11 max 23

Laâyoune min 09 max 29

Es-Semara min 10 max 26

Dakhla min 10 max 27

Aousserd min 14 max 27

Lagouira min 14 max 25

Midelt min 03 max 16.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/12/2025 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: activités humaines et bouleversement climatique menacent les zones humides les mieux préservées d’Équateur

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: plus dangereux et fréquents, les événements climatiques extrêmes défient le Brésil

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: les inondations dévastatrices illustrent un autre effet du réchauffement climatique

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Des milliers de milliards de dollars évaporés: ce que coûte le changement climatique à la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

COP30: un accord modeste adopté à Belém, sans sortie des énergies fossiles

Articles les plus lus

1
Affaire Bafella: révélations sur le terrain de Aïn Sebaâ qui fait trembler la mairie de Casablanca
2
Sahara: Alger active deux instruments africains pour plaider «sa» cause… et essuie, à domicile, une double déconfiture
3
Résolution 2797 sur le Sahara: ce que révèle l’influente Fondation Konrad Adenauer
4
Christophe Gleizes ou le procès de la Kabylie
5
Info360. Casablanca: le zoo de Aïn Sebaâ ouvre enfin ses portes après des années d’attente
6
Scandaleux: le journaliste sportif français Christophe Gleizes condamné à sept ans de prison en Algérie
7
Les confidences de Tahar Ben Jelloun après ses retrouvailles avec Boualem Sansal et Kamel Daoud
8
Si tu veux la guerre, prépare la guerre
Revues de presse

Voir plus