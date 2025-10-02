Météo. Températures en légère hausse sur le Nord du Royaume, avec des averses orageuses locales sur les provinces sahariennes

Averses orageuses locales sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps passagèrement nuageux sur le Souss, le Haut Atlas et le Sud-Est.

– Formations brumeuses avec bruine sur la Méditerranée et l’Oriental ainsi que sur les plaines atlantiques Nord et Centre.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 06/12 °C sur l’Atlas et le Rif et de 13/24 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse sur la moitié Nord du pays et l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 2 octobre 2025:

– Oujda min 17 max 25

– Bouarfa min 17 max 31

– Al Hoceima min 17 max 24

– Tétouan min 18 max 24

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 20 max 24

– Tanger min 21 max 27

– Kénitra min 18 max 27

– Rabat min 17 max 24

– Casablanca min 19 max 24

– El Jadida min 19 max 25

– Settat min 15 max 31

– Safi min 17 max 28

– Khouribga min 15 max 32

– Béni Mellal min 16 max 31

– Marrakech min 17 max 34

– Meknès min 14 max 29

– Fès min 15 max 29

– Ifrane min 07 max 23

– Taounate min 20 max 33

– Errachidia min 20 max 32

– Ouarzazate min 16 max 33

– Agadir min 17 max 23

– Essaouira min 17 max 22

– Laâyoune min 19 max 25

– Es-Semara min 19 max 26

– Dakhla min 20 max 27

– Aousserd min 20 max 29

– Lagouira min 20 max 25

– Midelt min 13 max 26.