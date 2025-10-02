Société

Météo. Températures en légère hausse sur le Nord du Royaume, avec des averses orageuses locales sur les provinces sahariennes

La baie d'Oualidia.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 2 octobre 2025:

Le 02/10/2025 à 06h01

Averses orageuses locales sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps passagèrement nuageux sur le Souss, le Haut Atlas et le Sud-Est.

– Formations brumeuses avec bruine sur la Méditerranée et l’Oriental ainsi que sur les plaines atlantiques Nord et Centre.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 06/12 °C sur l’Atlas et le Rif et de 13/24 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse sur la moitié Nord du pays et l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Canicules à répétition: l’architecture marocaine à l’épreuve du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 2 octobre 2025:

Oujda min 17 max 25

Bouarfa min 17 max 31

Al Hoceima min 17 max 24

Tétouan min 18 max 24

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 20 max 24

Tanger min 21 max 27

Kénitra min 18 max 27

Rabat min 17 max 24

Casablanca min 19 max 24

El Jadida min 19 max 25

Settat min 15 max 31

Safi min 17 max 28

Khouribga min 15 max 32

Béni Mellal min 16 max 31

Marrakech min 17 max 34

Meknès min 14 max 29

Fès min 15 max 29

Ifrane min 07 max 23

Taounate min 20 max 33

Errachidia min 20 max 32

Ouarzazate min 16 max 33

Agadir min 17 max 23

Essaouira min 17 max 22

Laâyoune min 19 max 25

Es-Semara min 19 max 26

Dakhla min 20 max 27

Aousserd min 20 max 29

Lagouira min 20 max 25

Midelt min 13 max 26.

Société

Alerte météo. Averses orageuses localement fortes avec rafales de vent de mercredi à jeudi dans certaines provinces

International

International

Climat: le monde répond à Trump à New York, la Chine en tête

Société

Société

Zegzel: la vallée des mémoires face à l'épreuve du temps et du climat

International

International

La Cour internationale de justice va rendre un avis majeur sur le climat

Société

Société

Penser la ville au prisme du climat: la Fondation Attijariwafa bank récompense de jeunes talents marocains

International

International

Climat: l'UE met enfin son objectif 2040 sur la table

International

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

