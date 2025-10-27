Météo. Températures en légère hausse et faibles pluies sur le Rif et la Méditerranée ce lundi 27 octobre

La Moulouya (520 km) prend sa source dans le jbel Ayachi (Moyen Atlas). Les Romains l'appelaient Malva: cet oued formait la frontière orientale du royaume de Maurétanie, depuis le roi Bocchus Ier (vers 110 av. J.-C). Il irrigue de nos jours des terres agricoles, avec les barrages Mohammed V et Hassan II. . Hadraj

- Temps passagèrement nuageux avec quelques gouttes de pluies sur le Rif et la Méditerranée.

- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les plaines Nord et Centre avec formations brumeuses par endroits.

- Temps relativement chaud sur le sud-est et le sud des provinces sahariennes.

- Rafales de vent localement assez fortes sur le sud de l’Oriental et le sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 5/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/25°C sur le sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur le sud de l’Oriental et le sud-est et en légère hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 27 octobre 2025 :

– Oujda min 14 max 25

– Bouarfa min 13 max 23

– Al Hoceima min 17 max 25

– Tétouan min 19 max 25

– Sebta min 20 max 22

– Mellilia min 18 max 21

– Tanger min 19 max 25

– Kénitra min 16 max 27

– Rabat min 17 max 26

– Casablanca min 17 max 22

– El Jadida min 18 max 23

– Settat min 15 max 28

– Safi min 17 max 28

– Khouribga min 15 max 27

– Béni Mellal min 16 max 27

– Marrakech min 15 max 29

– Meknès min 14 max 27

– Fès min 15 max 27

– Ifrane min 7 max 20

– Taounate min 15 max 28

– Errachidia min 13 max 26

– Ouarzazate min 14 max 28

– Agadir min 16 max 25

– Essaouira min 16 max 23

– Laâyoune min 18 max 33

– Es-Semara min 17 max 34

– Dakhla min 20 max 26

– Aousserd min 25 max 40

– Lagouira min 22 max 33

– Midelt min 11 max 24