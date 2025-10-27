Météo. Températures en légère hausse et faibles pluies sur le Rif et la Méditerranée ce lundi 27 octobre

- Temps passagèrement nuageux avec quelques gouttes de pluies sur le Rif et la Méditerranée.
- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les plaines Nord et Centre avec formations brumeuses par endroits.
- Temps relativement chaud sur le sud-est et le sud des provinces sahariennes.
- Rafales de vent localement assez fortes sur le sud de l’Oriental et le sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 5/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/25°C sur le sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.
- Température du jour en baisse sur le sud de l’Oriental et le sud-est et en légère hausse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 27 octobre 2025 :
– Oujda min 14 max 25
– Bouarfa min 13 max 23
– Al Hoceima min 17 max 25
– Tétouan min 19 max 25
– Sebta min 20 max 22
– Mellilia min 18 max 21
– Tanger min 19 max 25
– Kénitra min 16 max 27
– Rabat min 17 max 26
– Casablanca min 17 max 22
– El Jadida min 18 max 23
– Settat min 15 max 28
– Safi min 17 max 28
– Khouribga min 15 max 27
– Béni Mellal min 16 max 27
– Marrakech min 15 max 29
– Meknès min 14 max 27
– Fès min 15 max 27
– Ifrane min 7 max 20
– Taounate min 15 max 28
– Errachidia min 13 max 26
– Ouarzazate min 14 max 28
– Agadir min 16 max 25
– Essaouira min 16 max 23
– Laâyoune min 18 max 33
– Es-Semara min 17 max 34
– Dakhla min 20 max 26
– Aousserd min 25 max 40
– Lagouira min 22 max 33
– Midelt min 11 max 24