Météo. Températures en légère hausse et faibles pluies sur le Rif et la Méditerranée ce lundi 27 octobre

La Moulouya (520 km) prend sa source dans le jbel Ayachi (Moyen Atlas). Les Romains l'appelaient Malva: cet oued formait la frontière orientale du royaume de Maurétanie, depuis le roi Bocchus Ier (vers 110 av. J.-C). Il irrigue de nos jours des terres agricoles, avec les barrages Mohammed V et Hassan II. 

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 27 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/10/2025 à 05h59

- Temps passagèrement nuageux avec quelques gouttes de pluies sur le Rif et la Méditerranée.

- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les plaines Nord et Centre avec formations brumeuses par endroits.

- Temps relativement chaud sur le sud-est et le sud des provinces sahariennes.

- Rafales de vent localement assez fortes sur le sud de l’Oriental et le sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 5/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/25°C sur le sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur le sud de l’Oriental et le sud-est et en légère hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 27 octobre 2025 :

Oujda min 14 max 25

Bouarfa min 13 max 23

Al Hoceima min 17 max 25

Tétouan min 19 max 25

Sebta min 20 max 22

Mellilia min 18 max 21

Tanger min 19 max 25

Kénitra min 16 max 27

Rabat min 17 max 26

Casablanca min 17 max 22

El Jadida min 18 max 23

Settat min 15 max 28

Safi min 17 max 28

Khouribga min 15 max 27

Béni Mellal min 16 max 27

Marrakech min 15 max 29

Meknès min 14 max 27

Fès min 15 max 27

Ifrane min 7 max 20

Taounate min 15 max 28

Errachidia min 13 max 26

Ouarzazate min 14 max 28

Agadir min 16 max 25

Essaouira min 16 max 23

Laâyoune min 18 max 33

Es-Semara min 17 max 34

Dakhla min 20 max 26

Aousserd min 25 max 40

Lagouira min 22 max 33

Midelt min 11 max 24

