Météo. Températures en légère hausse ce mercredi 27 août avec des chaleurs persistantes au Sud

Un village en montagne dans la province de Khénifra.

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas denses avec bruine locale sur les côtes entre Tiznit et Boujdour la matinée et la nuit.

- Formations brumeuses sur les plaines Atlantiques la matinée et la nuit.

- Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, l’Atlas, le Sud, le Sud-Est et l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 22/26°C sur le Sud-Est et de 17/22°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée entre Tarfaya et Dakhla et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 27 août 2025:

– Oujda min 21 max 37

– Bouarfa min 23 max 38

– Al Hoceima min 23 max 31

– Tétouan min 23 max 33

– Sebta min 23 max 33

– Mellilia min 23 max 29

– Tanger min 21 max 27

– Kénitra min 19 max 27

– Rabat min 18 max 27

– Casablanca min 22 max 26

– El Jadida min 21 max 27

– Settat min 17 max 33

– Safi min 19 max 29

– Khouribga min 15 max 32

– Béni Mellal min 20 max 34

– Marrakech min 19 max 36

– Meknès min 18 max 33

– Fès min 19 max 34

– Ifrane min 15 max 29

– Taounate min 20 max 35

– Errachidia min 24 max 41

– Ouarzazate min 21 max 41

– Agadir min 19 max 25

– Essaouira min 18 max 25

– Laâyoune min 18 max 31

– Es-Semara min 21 max 33

– Dakhla min 21 max 23

– Aousserd min 22 max 41

– Lagouira min 20 max 31

– Midelt min 17 max 36