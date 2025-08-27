Société

Météo. Températures en légère hausse ce mercredi 27 août avec des chaleurs persistantes au Sud

Un village en montagne dans la province de Khénifra.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 27 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/08/2025 à 06h04

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas denses avec bruine locale sur les côtes entre Tiznit et Boujdour la matinée et la nuit.

- Formations brumeuses sur les plaines Atlantiques la matinée et la nuit.

- Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, l’Atlas, le Sud, le Sud-Est et l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 22/26°C sur le Sud-Est et de 17/22°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée entre Tarfaya et Dakhla et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Le mercure enfin en baisse: le Royaume sort progressivement de la vague de chaleur

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 27 août 2025:

Oujda min 21 max 37

Bouarfa min 23 max 38

Al Hoceima min 23 max 31

Tétouan min 23 max 33

Sebta min 23 max 33

Mellilia min 23 max 29

Tanger min 21 max 27

Kénitra min 19 max 27

Rabat min 18 max 27

Casablanca min 22 max 26

El Jadida min 21 max 27

Settat min 17 max 33

Safi min 19 max 29

Khouribga min 15 max 32

Béni Mellal min 20 max 34

Marrakech min 19 max 36

Meknès min 18 max 33

Fès min 19 max 34

Ifrane min 15 max 29

Taounate min 20 max 35

Errachidia min 24 max 41

Ouarzazate min 21 max 41

Agadir min 19 max 25

Essaouira min 18 max 25

Laâyoune min 18 max 31

Es-Semara min 21 max 33

Dakhla min 21 max 23

Aousserd min 22 max 41

Lagouira min 20 max 31

Midelt min 17 max 36

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/08/2025 à 06h04
#DGM#Météo#Météorologie#températures#vague de chaleur#Climat

Articles les plus lus

1
Algérie: après les rapports accablants de l’ONU sur les violations des droits humains, le Département d’Etat US épingle la junte
2
Quitus fiscal: pas de blocage, les transactions immobilières en forte hausse
3
Sahara: Guterres entérine le soutien international au plan d’autonomie et alerte sur les provocations du Polisario
4
Tebboune arrive à expiration
5
Tribune. Le Maroc ou l’aveuglement volontaire d’un regard parisien
6
Benzine et Laroui
7
Exclusif. «Le père était au-dessus de tout soupçon», témoignent des habitants d’Oulad Boutayeb, théâtre de six naissances incestueuses
8
La preuve par les archives: l’Algérie a instrumentalisé le Polisario au Mali et d’autres pays du Sahel
Revues de presse

Voir plus