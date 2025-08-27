Météo. Températures en légère hausse ce mercredi 27 août avec des chaleurs persistantes au Sud

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.
- Nuages bas denses avec bruine locale sur les côtes entre Tiznit et Boujdour la matinée et la nuit.
- Formations brumeuses sur les plaines Atlantiques la matinée et la nuit.
- Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, l’Atlas, le Sud, le Sud-Est et l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 22/26°C sur le Sud-Est et de 17/22°C partout ailleurs.
- Température en légère hausse sur la majeure partie du pays.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée entre Tarfaya et Dakhla et agitée à forte ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 27 août 2025:
– Oujda min 21 max 37
– Bouarfa min 23 max 38
– Al Hoceima min 23 max 31
– Tétouan min 23 max 33
– Sebta min 23 max 33
– Mellilia min 23 max 29
– Tanger min 21 max 27
– Kénitra min 19 max 27
– Rabat min 18 max 27
– Casablanca min 22 max 26
– El Jadida min 21 max 27
– Settat min 17 max 33
– Safi min 19 max 29
– Khouribga min 15 max 32
– Béni Mellal min 20 max 34
– Marrakech min 19 max 36
– Meknès min 18 max 33
– Fès min 19 max 34
– Ifrane min 15 max 29
– Taounate min 20 max 35
– Errachidia min 24 max 41
– Ouarzazate min 21 max 41
– Agadir min 19 max 25
– Essaouira min 18 max 25
– Laâyoune min 18 max 31
– Es-Semara min 21 max 33
– Dakhla min 21 max 23
– Aousserd min 22 max 41
– Lagouira min 20 max 31
– Midelt min 17 max 36