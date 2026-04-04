Société

Météo. Températures en hausse sur les plaines ce samedi 4 avril, et froid persistant sur les reliefs

Située au nord du Maroc, entre le Rif et le Moyen Atlas, le Saïss est une vaste et fertile plaine qui s'étend sur 2.211 kilomètres carrés et comprend près de 40.000 hectares irrigués. 

Située au nord du Maroc, entre le Rif et le Moyen Atlas, le Saïss est une vaste et fertile plaine qui s'étend sur 2.211 kilomètres carrés et comprend près de 40.000 hectares irrigués.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 4 avril 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/04/2026 à 05h58

- Temps assez froid sur les reliefs de l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, la matinée et la nuit.

- Nuages bas assez denses avec bruines sur les côtes centre et le Nord-ouest des provinces sahariennes la matinée.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de -05/-01°C sur l’Atlas, de 03/05°C sur le Rif et l’Oriental, de 16/20°C sur le Sud-est, le Souss et le Sud et de 12/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques nord et les côtes sud et en légère baisse partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Bin El Ouidane, 3ème plus grand barrage national, à 85% de sa capacité

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 4 avril 2026 :

Oujda min 5 max 22

Bouarfa min 4 max 19

Al Hoceima min 7 max 23

Tétouan min 12 max 19

Sebta min 14 max 18

Mellilia min 8 max 18

Tanger min 12 max 22

Kénitra min 7 max 29

Rabat min 13 max 23

Casablanca min 13 max 20

El Jadida min 11 max 22

Settat min 7 max 27

Safi min 9 max 29

Khouribga min 9 max 26

Béni Mellal min 10 max 27

Marrakech min 10 max 30

Meknès min 9 max 24

Fès min 8 max 22

Ifrane min 7 max 18

Taounate min 14 max 24

Errachidia min 8 max 24

Ouarzazate min 8 max 25

Agadir min 13 max 21

Essaouira min 15 max 25

Laâyoune min 13 max 30

Es-Semara min 15 max 31

Dakhla min 16 max 29

Aousserd min 20 max 35

Lagouira min 19 max 31

Midelt min 3 max 19

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/04/2026 à 05h58
#DGM#températures#Météo#Météorologie#Climat

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