Météo. Températures en hausse sur les plaines ce samedi 4 avril, et froid persistant sur les reliefs

Située au nord du Maroc, entre le Rif et le Moyen Atlas, le Saïss est une vaste et fertile plaine qui s'étend sur 2.211 kilomètres carrés et comprend près de 40.000 hectares irrigués. . DR

- Temps assez froid sur les reliefs de l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, la matinée et la nuit.

- Nuages bas assez denses avec bruines sur les côtes centre et le Nord-ouest des provinces sahariennes la matinée.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de -05/-01°C sur l’Atlas, de 03/05°C sur le Rif et l’Oriental, de 16/20°C sur le Sud-est, le Souss et le Sud et de 12/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques nord et les côtes sud et en légère baisse partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Bin El Ouidane, 3ème plus grand barrage national, à 85% de sa capacité

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 4 avril 2026 :

– Oujda min 5 max 22

– Bouarfa min 4 max 19

– Al Hoceima min 7 max 23

– Tétouan min 12 max 19

– Sebta min 14 max 18

– Mellilia min 8 max 18

– Tanger min 12 max 22

– Kénitra min 7 max 29

– Rabat min 13 max 23

– Casablanca min 13 max 20

– El Jadida min 11 max 22

– Settat min 7 max 27

– Safi min 9 max 29

– Khouribga min 9 max 26

– Béni Mellal min 10 max 27

– Marrakech min 10 max 30

– Meknès min 9 max 24

– Fès min 8 max 22

– Ifrane min 7 max 18

– Taounate min 14 max 24

– Errachidia min 8 max 24

– Ouarzazate min 8 max 25

– Agadir min 13 max 21

– Essaouira min 15 max 25

– Laâyoune min 13 max 30

– Es-Semara min 15 max 31

– Dakhla min 16 max 29

– Aousserd min 20 max 35

– Lagouira min 19 max 31

– Midelt min 3 max 19