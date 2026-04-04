Météo. Températures en hausse sur les plaines ce samedi 4 avril, et froid persistant sur les reliefs

- Temps assez froid sur les reliefs de l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, la matinée et la nuit.
- Nuages bas assez denses avec bruines sur les côtes centre et le Nord-ouest des provinces sahariennes la matinée.
- Temps peu à passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de -05/-01°C sur l’Atlas, de 03/05°C sur le Rif et l’Oriental, de 16/20°C sur le Sud-est, le Souss et le Sud et de 12/15°C partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques nord et les côtes sud et en légère baisse partout ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 4 avril 2026 :
– Oujda min 5 max 22
– Bouarfa min 4 max 19
– Al Hoceima min 7 max 23
– Tétouan min 12 max 19
– Sebta min 14 max 18
– Mellilia min 8 max 18
– Tanger min 12 max 22
– Kénitra min 7 max 29
– Rabat min 13 max 23
– Casablanca min 13 max 20
– El Jadida min 11 max 22
– Settat min 7 max 27
– Safi min 9 max 29
– Khouribga min 9 max 26
– Béni Mellal min 10 max 27
– Marrakech min 10 max 30
– Meknès min 9 max 24
– Fès min 8 max 22
– Ifrane min 7 max 18
– Taounate min 14 max 24
– Errachidia min 8 max 24
– Ouarzazate min 8 max 25
– Agadir min 13 max 21
– Essaouira min 15 max 25
– Laâyoune min 13 max 30
– Es-Semara min 15 max 31
– Dakhla min 16 max 29
– Aousserd min 20 max 35
– Lagouira min 19 max 31
– Midelt min 3 max 19