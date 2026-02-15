Météo. Températures en hausse sur l’ensemble du Royaume ce dimanche 15 février, avec un temps froid sur les montagnes

Temps stable avec ciel assez dégagé sur l’ensemble du Royaume.
– Temps assez froid avec gelée locale la matinée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux.
– Formations brumeuses locales sur les côtes Nord le matin et la nuit.
– Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes Centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.
– Température minimale de l’ordre de -06/01°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 09/14°C sur les provinces sahariennes, l’intérieur du Souss et près des côtes et de 02/08°C partout ailleurs.
– Température diurne en hausse sur la totalité du Royaume.
– Mer agitée à forte devenant peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte au nord de Tarfaya et agitée à forte au Sud.
Lire aussi : Province de Kénitra: retour progressif des sinistrés des intempéries dès dimanche
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 15 février 2026:
– Oujda min 04 max 15
– Bouarfa min 01 max 16
– Al Hoceima min 10 max 16
– Tétouan min 07 max 14
– Sebta min 10 max 14
– Mellilia min 06 max 15
– Tanger min 09 max 15
– Kénitra min 06 max 16
– Rabat min 09 max 16
– Casablanca min 08 max 16
– El Jadida min 05 max 16
– Settat min 04 max 15
– Safi min 07 max 19
– Khouribga min 02 max 14
– Béni Mellal min 03 max 16
– Marrakech min 04 max 20
– Meknès min 04 max 14
– Fès min 06 max 15
– Ifrane min -02 max 08
– Taounate min 02 max 14
– Errachidia min 02 max 21
– Ouarzazate min 02 max 21
– Agadir min 08 max 23
– Essaouira min 10 max 21
– Laâyoune min 11 max 30
– Es-Semara min 09 max 29
– Dakhla min 10 max 24
– Aousserd min 10 max 30
– Lagouira min 14 max 27
– Midelt min 00 max 15.