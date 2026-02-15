Météo. Températures en hausse sur l’ensemble du Royaume ce dimanche 15 février, avec un temps froid sur les montagnes

Une vue de Oualidia, sur la côte atlantique marocaine. DR

Temps stable avec ciel assez dégagé sur l’ensemble du Royaume.

– Temps assez froid avec gelée locale la matinée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux.

– Formations brumeuses locales sur les côtes Nord le matin et la nuit.

– Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes Centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de -06/01°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 09/14°C sur les provinces sahariennes, l’intérieur du Souss et près des côtes et de 02/08°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur la totalité du Royaume.

– Mer agitée à forte devenant peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte au nord de Tarfaya et agitée à forte au Sud.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 15 février 2026:

– Oujda min 04 max 15

– Bouarfa min 01 max 16

– Al Hoceima min 10 max 16

– Tétouan min 07 max 14

– Sebta min 10 max 14

– Mellilia min 06 max 15

– Tanger min 09 max 15

– Kénitra min 06 max 16

– Rabat min 09 max 16

– Casablanca min 08 max 16

– El Jadida min 05 max 16

– Settat min 04 max 15

– Safi min 07 max 19

– Khouribga min 02 max 14

– Béni Mellal min 03 max 16

– Marrakech min 04 max 20

– Meknès min 04 max 14

– Fès min 06 max 15

– Ifrane min -02 max 08

– Taounate min 02 max 14

– Errachidia min 02 max 21

– Ouarzazate min 02 max 21

– Agadir min 08 max 23

– Essaouira min 10 max 21

– Laâyoune min 11 max 30

– Es-Semara min 09 max 29

– Dakhla min 10 max 24

– Aousserd min 10 max 30

– Lagouira min 14 max 27

– Midelt min 00 max 15.