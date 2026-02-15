Société

Météo. Températures en hausse sur l’ensemble du Royaume ce dimanche 15 février, avec un temps froid sur les montagnes

Une vue de Oualidia, sur la côté atlantique marocaine.

Une vue de Oualidia, sur la côte atlantique marocaine. DR

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 15 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/02/2026 à 06h58

Temps stable avec ciel assez dégagé sur l’ensemble du Royaume.

– Temps assez froid avec gelée locale la matinée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux.

– Formations brumeuses locales sur les côtes Nord le matin et la nuit.

– Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes Centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de -06/01°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 09/14°C sur les provinces sahariennes, l’intérieur du Souss et près des côtes et de 02/08°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur la totalité du Royaume.

– Mer agitée à forte devenant peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte au nord de Tarfaya et agitée à forte au Sud.

Lire aussi : Province de Kénitra: retour progressif des sinistrés des intempéries dès dimanche

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 15 février 2026:

Oujda min 04 max 15

Bouarfa min 01 max 16

Al Hoceima min 10 max 16

Tétouan min 07 max 14

Sebta min 10 max 14

Mellilia min 06 max 15

Tanger min 09 max 15

Kénitra min 06 max 16

Rabat min 09 max 16

Casablanca min 08 max 16

El Jadida min 05 max 16

Settat min 04 max 15

Safi min 07 max 19

Khouribga min 02 max 14

Béni Mellal min 03 max 16

Marrakech min 04 max 20

Meknès min 04 max 14

Fès min 06 max 15

Ifrane min -02 max 08

Taounate min 02 max 14

Errachidia min 02 max 21

Ouarzazate min 02 max 21

Agadir min 08 max 23

Essaouira min 10 max 21

Laâyoune min 11 max 30

Es-Semara min 09 max 29

Dakhla min 10 max 24

Aousserd min 10 max 30

Lagouira min 14 max 27

Midelt min 00 max 15.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/02/2026 à 06h58
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Province de Kénitra: retour progressif des sinistrés des intempéries dès dimanche

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Images exclusives: des stations hydrologiques surveillent le niveau des barrages et déterminent avec précision les volumes à déverser

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Port Dakhla Atlantique: le chantier franchit le cap des 50% d’avancement

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: comment l’Entraide Nationale et le Samusocial se mobilisent pour les sans-abri cet hiver

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Barrage de l’Oued El Maleh: une situation maîtrisée malgré un taux de remplissage élevé

Articles les plus lus

1
Port Dakhla Atlantique: le chantier franchit le cap des 50% d’avancement
2
Aéronautique: le roi Mohammed VI préside le lancement au Maroc d’un des plus grands centres de fabrication de systèmes d’atterrissage au monde du groupe Safran
3
Quand l’Algérie claironnait publiquement et formellement son rejet «irréversible» des négociations sur le Sahara
4
Ksar El Kébir reprend vie: commerces et habitants commencent à retrouver leurs quartiers après les inondations
5
Dan Illouz, membre de la Knesset: Maroc–Israël, une alliance qui dérange… et qui s’impose
6
Barrage Oued Za: une retenue record de 156 millions de m³ qui soulage la région de l’Oriental
7
Berrechid face au risque d’inondation: un projet de canalisation toujours en attente
8
Sahara: quel rôle pour les Européens?
Revues de presse

Voir plus