Météo. Températures en hausse sur le sud et le nord-est ce mercredi 15 octobre, stationnaires ailleurs

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes avec des formations brumeuses ou bruine, par endroits.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, le Tangérois et les Haut et Anti-Atlas avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 14/20°C partout ailleurs.
- Températures du jour en hausse sur le Souss, le Nord-Est des provinces sahariennes, et en baisse ou variant peu ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 15 octobre 2025:
– Oujda min 17 max 29
– Bouarfa min 11 max 30
– Al Hoceima min 17 max 23
– Tétouan min 18 max 23
– Sebta min 20 max 23
– Mellilia min 20 max 23
– Tanger min 20 max 28
– Kénitra min 16 max 24
– Rabat min 17 max 23
– Casablanca min 17 max 25
– El Jadida min 18 max 24
– Settat min 14 max 30
– Safi min 16 max 27
– Khouribga min 16 max 32
– Béni Mellal min 17 max 31
– Marrakech min 16 max 34
– Meknès min 13 max 31
– Fès min 13 max 32
– Ifrane min 14 max 23
– Taounate min 21 max 34
– Errachidia min 17 max 32
– Ouarzazate min 14 max 32
– Agadir min 17 max 21
– Essaouira min 16 max 22
– Laâyoune min 16 max 26
– Es-Semara min 20 max 35
– Dakhla min 18 max 25
– Aousserd min 22 max 38
– Lagouira min 17 max 26
– Midelt min 13 max 28