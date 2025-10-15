Société

Météo. Températures en hausse sur le sud et le nord-est ce mercredi 15 octobre, stationnaires ailleurs

A Tanger, le phare du cap Spartel, inauguré en 1864. Face au détroit de Gibraltar, entre Méditerranée et Atlantique, cette œuvre architecturale de Léonce Reynaud, pensée comme une fantaisie orientalisante, fut conçue par des ingénieurs des Ponts et Chaussées de Paris.

A Tanger, le phare du cap Spartel, inauguré en 1864. Face au détroit de Gibraltar, entre Méditerranée et Atlantique, cette œuvre architecturale de Léonce Reynaud, pensée comme une fantaisie orientalisante, fut conçue par des ingénieurs des Ponts et Chaussées de Paris. . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 15 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/10/2025 à 05h56

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes avec des formations brumeuses ou bruine, par endroits.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, le Tangérois et les Haut et Anti-Atlas avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 14/20°C partout ailleurs.

- Températures du jour en hausse sur le Souss, le Nord-Est des provinces sahariennes, et en baisse ou variant peu ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : La Cour internationale de justice va rendre un avis majeur sur le climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 15 octobre 2025:

Oujda min 17 max 29

Bouarfa min 11 max 30

Al Hoceima min 17 max 23

Tétouan min 18 max 23

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 20 max 23

Tanger min 20 max 28

Kénitra min 16 max 24

Rabat min 17 max 23

Casablanca min 17 max 25

El Jadida min 18 max 24

Settat min 14 max 30

Safi min 16 max 27

Khouribga min 16 max 32

Béni Mellal min 17 max 31

Marrakech min 16 max 34

Meknès min 13 max 31

Fès min 13 max 32

Ifrane min 14 max 23

Taounate min 21 max 34

Errachidia min 17 max 32

Ouarzazate min 14 max 32

Agadir min 17 max 21

Essaouira min 16 max 22

Laâyoune min 16 max 26

Es-Semara min 20 max 35

Dakhla min 18 max 25

Aousserd min 22 max 38

Lagouira min 17 max 26

Midelt min 13 max 28

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/10/2025 à 05h56
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Canicules à répétition: l’architecture marocaine à l’épreuve du climat

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Penser la ville au prisme du climat: la Fondation Attijariwafa bank récompense de jeunes talents marocains

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Climat: l’UE met enfin son objectif 2040 sur la table

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat abrite le premier colloque d’Afrique sur la palynologie, science de la végétation et du climat

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Immigration, climat, Panama: les premières annonces choc de Trump, à peine investi

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Océans en péril: les dirigeants du monde attendus à Nice pour sauver la planète

Articles les plus lus

1
Aéronautique. Comment (et pourquoi) le Maroc est devenu un pilier stratégique dans la chaîne de valeur de Safran
2
Aéronautique: le Roi préside le lancement du complexe de moteurs d’avions du groupe Safran à Nouaceur
3
Montée en compétence, interopérabilité, tech… Ce que les exercices conjoints des FAR disent de la stratégie militaire du Maroc
4
Lyautey, le Maroc et l’Algérie
5
Mondial U20: joie, fierté et émotion dans le camp marocain après la qualification pour les demies
6
Tebboune et Kaïs, l’axe anti-Maroc
7
Abdelmadjid Tebboune renoue avec ses diatribes contre le Maroc et lance de graves accusations contre les Émirats
8
Génération Z. Debunk: la vérité sur les «violences policières» lors des premières manifestations
Revues de presse

Voir plus