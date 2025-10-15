Météo. Températures en hausse sur le sud et le nord-est ce mercredi 15 octobre, stationnaires ailleurs

A Tanger, le phare du cap Spartel, inauguré en 1864. Face au détroit de Gibraltar, entre Méditerranée et Atlantique, cette œuvre architecturale de Léonce Reynaud, pensée comme une fantaisie orientalisante, fut conçue par des ingénieurs des Ponts et Chaussées de Paris. . DR

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes avec des formations brumeuses ou bruine, par endroits.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, le Tangérois et les Haut et Anti-Atlas avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 14/20°C partout ailleurs.

- Températures du jour en hausse sur le Souss, le Nord-Est des provinces sahariennes, et en baisse ou variant peu ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 15 octobre 2025:

– Oujda min 17 max 29

– Bouarfa min 11 max 30

– Al Hoceima min 17 max 23

– Tétouan min 18 max 23

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 20 max 23

– Tanger min 20 max 28

– Kénitra min 16 max 24

– Rabat min 17 max 23

– Casablanca min 17 max 25

– El Jadida min 18 max 24

– Settat min 14 max 30

– Safi min 16 max 27

– Khouribga min 16 max 32

– Béni Mellal min 17 max 31

– Marrakech min 16 max 34

– Meknès min 13 max 31

– Fès min 13 max 32

– Ifrane min 14 max 23

– Taounate min 21 max 34

– Errachidia min 17 max 32

– Ouarzazate min 14 max 32

– Agadir min 17 max 21

– Essaouira min 16 max 22

– Laâyoune min 16 max 26

– Es-Semara min 20 max 35

– Dakhla min 18 max 25

– Aousserd min 22 max 38

– Lagouira min 17 max 26

– Midelt min 13 max 28