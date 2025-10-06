Société

Météo. Températures en hausse sur le pays ce lundi 6 octobre, en baisse sur la Méditerranée

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 6 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/10/2025 à 06h08

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas nombreux avec formations brumeuses ou gouttes de bruines sur l’Ouest de la Méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 8/14°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/22°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur la Méditerranée et en hausse, en général, ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Larache et Tarfaya et au Sud de Laâyoune et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 6 octobre 2025 :

Oujda min 15 max 31

Bouarfa min 15 max 30

Al Hoceima min 18 max 25

Tétouan min 19 max 24

Sebta min 22 max 24

Mellilia min 21 max 24

Tanger min 21 max 28

Kénitra min 18 max 28

Rabat min 19 max 26

Casablanca min 19 max 24

El Jadida min 20 max 24

Settat min 16 max 34

Safi min 18 max 29

Khouribga min 18 max 35

Béni Mellal min 20 max 35

Marrakech min 18 max 38

Meknès min 14 max 35

Fès min 14 max 36

Ifrane min 10 max 27

Taounate min 23 max 36

Errachidia min 28 max 32

Ouarzazate min 19 max 33

Agadir min 18 max 25

Essaouira min 17 max 24

Laâyoune min 18 max 30

Es-Semara min 17 max 34

Dakhla min 15 max 26

Aousserd min 18 max 38

Lagouira min 20 max 30

Midelt min 14 max 28

#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

International

International

Société

Société

Médias

Lifestyle

Tourisme

Lifestyle

