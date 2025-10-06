Météo. Températures en hausse sur le pays ce lundi 6 octobre, en baisse sur la Méditerranée

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.
- Nuages bas nombreux avec formations brumeuses ou gouttes de bruines sur l’Ouest de la Méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et le Sud avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 8/14°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/22°C partout ailleurs.
- Température du jour en baisse sur la Méditerranée et en hausse, en général, ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Larache et Tarfaya et au Sud de Laâyoune et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 6 octobre 2025 :
– Oujda min 15 max 31
– Bouarfa min 15 max 30
– Al Hoceima min 18 max 25
– Tétouan min 19 max 24
– Sebta min 22 max 24
– Mellilia min 21 max 24
– Tanger min 21 max 28
– Kénitra min 18 max 28
– Rabat min 19 max 26
– Casablanca min 19 max 24
– El Jadida min 20 max 24
– Settat min 16 max 34
– Safi min 18 max 29
– Khouribga min 18 max 35
– Béni Mellal min 20 max 35
– Marrakech min 18 max 38
– Meknès min 14 max 35
– Fès min 14 max 36
– Ifrane min 10 max 27
– Taounate min 23 max 36
– Errachidia min 28 max 32
– Ouarzazate min 19 max 33
– Agadir min 18 max 25
– Essaouira min 17 max 24
– Laâyoune min 18 max 30
– Es-Semara min 17 max 34
– Dakhla min 15 max 26
– Aousserd min 18 max 38
– Lagouira min 20 max 30
– Midelt min 14 max 28