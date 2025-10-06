Météo. Températures en hausse sur le pays ce lundi 6 octobre, en baisse sur la Méditerranée

Située à trente kilomètres de Chefchaouen, Akchour est une vallée naturelle qui attire de plus en plus de touristes. Ce site touristique est composé de plusieurs cascades. . DR

- Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas nombreux avec formations brumeuses ou gouttes de bruines sur l’Ouest de la Méditerranée, les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 8/14°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/22°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur la Méditerranée et en hausse, en général, ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Larache et Tarfaya et au Sud de Laâyoune et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Inondations: le Maroc dans le top 10 africain des pays les plus vulnérables

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 6 octobre 2025 :

– Oujda min 15 max 31

– Bouarfa min 15 max 30

– Al Hoceima min 18 max 25

– Tétouan min 19 max 24

– Sebta min 22 max 24

– Mellilia min 21 max 24

– Tanger min 21 max 28

– Kénitra min 18 max 28

– Rabat min 19 max 26

– Casablanca min 19 max 24

– El Jadida min 20 max 24

– Settat min 16 max 34

– Safi min 18 max 29

– Khouribga min 18 max 35

– Béni Mellal min 20 max 35

– Marrakech min 18 max 38

– Meknès min 14 max 35

– Fès min 14 max 36

– Ifrane min 10 max 27

– Taounate min 23 max 36

– Errachidia min 28 max 32

– Ouarzazate min 19 max 33

– Agadir min 18 max 25

– Essaouira min 17 max 24

– Laâyoune min 18 max 30

– Es-Semara min 17 max 34

– Dakhla min 15 max 26

– Aousserd min 18 max 38

– Lagouira min 20 max 30

– Midelt min 14 max 28