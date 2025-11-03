Météo. Températures en hausse sur le nord-ouest ce lundi 3 novembre, et en légère baisse ailleurs

- Nuages bas avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques nord, le nord-ouest des provinces sahariennes, la Méditerranée et l’Oriental le matin et la nuit.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud et les côtes Centre avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 4/11°c sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 19/25°c sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°c partout ailleurs.
- Température du jour en hausse sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les plaines Nord et Centre, et en légère baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Detroit, agitée entre Mehdia et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 3 novembre 2025:
– Oujda min 12 max 26
– Bouarfa min 9 max 25
– Al Hoceima min 13 max 22
– Tétouan min 12 max 23
– Sebta min 17 max 22
– Mellilia min 17 max 22
– Tanger min 13 max 24
– Kénitra min 15 max 24
– Rabat min 15 max 22
– Casablanca min 16 max 22
– El Jadida min 15 max 23
– Settat min 11 max 26
– Safi min 15 max 27
– Khouribga min 11 max 27
– Béni Mellal min 13 max 27
– Marrakech min 12 max 30
– Meknès min 13 max 26
– Fès min 12 max 26
– Ifrane min 8 max 21
– Taounate min 13 max 29
– Errachidia min 14 max 26
– Ouarzazate min 11 max 27
– Agadir min 16 max 24
– Essaouira min 14 max 25
– Laâyoune min 17 max 34
– Es-Semara min 19 max 35
– Dakhla min 19 max 36
– Aousserd min 24 max 39
– Lagouira min 21 max 34
– Midelt min 7 max 22