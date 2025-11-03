Société

Météo. Températures en hausse sur le nord-ouest ce lundi 3 novembre, et en légère baisse ailleurs

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 3 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/11/2025 à 05h55

- Nuages bas avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques nord, le nord-ouest des provinces sahariennes, la Méditerranée et l’Oriental le matin et la nuit.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud et les côtes Centre avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 4/11°c sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 19/25°c sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°c partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les plaines Nord et Centre, et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Detroit, agitée entre Mehdia et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 3 novembre 2025:

Oujda min 12 max 26

Bouarfa min 9 max 25

Al Hoceima min 13 max 22

Tétouan min 12 max 23

Sebta min 17 max 22

Mellilia min 17 max 22

Tanger min 13 max 24

Kénitra min 15 max 24

Rabat min 15 max 22

Casablanca min 16 max 22

El Jadida min 15 max 23

Settat min 11 max 26

Safi min 15 max 27

Khouribga min 11 max 27

Béni Mellal min 13 max 27

Marrakech min 12 max 30

Meknès min 13 max 26

Fès min 12 max 26

Ifrane min 8 max 21

Taounate min 13 max 29

Errachidia min 14 max 26

Ouarzazate min 11 max 27

Agadir min 16 max 24

Essaouira min 14 max 25

Laâyoune min 17 max 34

Es-Semara min 19 max 35

Dakhla min 19 max 36

Aousserd min 24 max 39

Lagouira min 21 max 34

Midelt min 7 max 22

