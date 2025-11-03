Météo. Températures en hausse sur le nord-ouest ce lundi 3 novembre, et en légère baisse ailleurs

Kite-surf, Dakhla. Dès 2003, des articles parus dans les plus grands magazines (Surf, Wind…), vantant les spots de la région, ont permis à la lagune d'accueillir des windsurfers du monde entier. Celui de Foum Labouir est réputé pour sa ligne, longue et droite. . Nomadz

- Nuages bas avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques nord, le nord-ouest des provinces sahariennes, la Méditerranée et l’Oriental le matin et la nuit.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud et les côtes Centre avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 4/11°c sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 19/25°c sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°c partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les plaines Nord et Centre, et en légère baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Detroit, agitée entre Mehdia et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 3 novembre 2025:

– Oujda min 12 max 26

– Bouarfa min 9 max 25

– Al Hoceima min 13 max 22

– Tétouan min 12 max 23

– Sebta min 17 max 22

– Mellilia min 17 max 22

– Tanger min 13 max 24

– Kénitra min 15 max 24

– Rabat min 15 max 22

– Casablanca min 16 max 22

– El Jadida min 15 max 23

– Settat min 11 max 26

– Safi min 15 max 27

– Khouribga min 11 max 27

– Béni Mellal min 13 max 27

– Marrakech min 12 max 30

– Meknès min 13 max 26

– Fès min 12 max 26

– Ifrane min 8 max 21

– Taounate min 13 max 29

– Errachidia min 14 max 26

– Ouarzazate min 11 max 27

– Agadir min 16 max 24

– Essaouira min 14 max 25

– Laâyoune min 17 max 34

– Es-Semara min 19 max 35

– Dakhla min 19 max 36

– Aousserd min 24 max 39

– Lagouira min 21 max 34

– Midelt min 7 max 22