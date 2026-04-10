Société

Météo. Températures en hausse et des averses attendues sur le Royaume ce vendredi 10 avril, avec des flocons de neige sur le Haut Atlas

La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 10 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/04/2026 à 05h59

Averses orageuses avec risque de grêle sur le Rif, l’ouest de la Méditerranée, les plaines atlantiques nord et centre, les Moyen et Haut Atlas et leurs régions ouest voisines, ainsi que l’Oriental.

– Pluies ou averses avec risque d’orages sur le Souss, l’Anti-Atlas et le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Oriental, l’Atlas et les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -05/00°C sur l’Atlas, de 15/20°C sur l’Oriental et, par endroits, sur les provinces sahariennes, et de 06/12°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques nord, la Méditerranée et l’Oriental.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit, entre Cap Spartel et Mehdia et entre Tarfaya et Laâyoune, et agitée à forte sur le reste du littoral.

Lire aussi : Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 10 avril 2026:

Oujda min 14 max 33

Bouarfa min 15 max 27

Al Hoceima min 10 max 16

Tétouan min 09 max 17

Sebta min 14 max 18

Mellilia min 14 max 20

Tanger min 12 max 19

Kénitra min 08 max 19

Rabat min 09 max 19

Casablanca min 11 max 17

El Jadida min 08 max 18

Settat min 08 max 17

Safi min 10 max 20

Khouribga min 05 max 19

Béni Mellal min 08 max 21

Marrakech min 08 max 20

Meknès min 08 max 18

Fès min 08 max 20

Ifrane min 06 max 14

Taounate min 10 max 24

Errachidia min 12 max 22

Ouarzazate min 06 max 20

Agadir min 13 max 19

Essaouira min 12 max 19

Laâyoune min 12 max 22

Es-Semara min 12 max 25

Dakhla min 10 max 22

Aousserd min 13 max 29

Lagouira min 15 max 24

Midelt min 08 max 18.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/04/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

International

Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l’ONU

Culture

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

International

Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Société

Larache: le barrage Kharroub atteint pour la première fois sa capacité maximale

Articles les plus lus

1
Barrages, stations de dessalement, routes, ports, hôpitaux... Le point sur les grands chantiers prévus en 2026
2
Exclusif. Le plan de l’ONHYM pour la réutilisation des réservoirs de la Samir tombe à l’eau, voici pourquoi
3
Le Maroc réduit à La Mamounia
4
Conflit au Moyen-Orient: la Banque mondiale revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour le Maroc
5
Mouna Hachim publie aux éditions Le360 «100 Marocains qui ont fait l’Histoire – Des origines au seuil du 20e siècle»
6
«Je t’aime moi non plus: France-Maroc»: Le requiem d’un documentaire pour les cons
7
Bien joué! Le Pape arrive en Algérie
8
Larache: le barrage Kharroub atteint pour la première fois sa capacité maximale
Revues de presse

Voir plus