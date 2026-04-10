Météo. Températures en hausse et des averses attendues sur le Royaume ce vendredi 10 avril, avec des flocons de neige sur le Haut Atlas

La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Averses orageuses avec risque de grêle sur le Rif, l’ouest de la Méditerranée, les plaines atlantiques nord et centre, les Moyen et Haut Atlas et leurs régions ouest voisines, ainsi que l’Oriental.

– Pluies ou averses avec risque d’orages sur le Souss, l’Anti-Atlas et le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Oriental, l’Atlas et les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -05/00°C sur l’Atlas, de 15/20°C sur l’Oriental et, par endroits, sur les provinces sahariennes, et de 06/12°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques nord, la Méditerranée et l’Oriental.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit, entre Cap Spartel et Mehdia et entre Tarfaya et Laâyoune, et agitée à forte sur le reste du littoral.

Lire aussi : Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 10 avril 2026:

– Oujda min 14 max 33

– Bouarfa min 15 max 27

– Al Hoceima min 10 max 16

– Tétouan min 09 max 17

– Sebta min 14 max 18

– Mellilia min 14 max 20

– Tanger min 12 max 19

– Kénitra min 08 max 19

– Rabat min 09 max 19

– Casablanca min 11 max 17

– El Jadida min 08 max 18

– Settat min 08 max 17

– Safi min 10 max 20

– Khouribga min 05 max 19

– Béni Mellal min 08 max 21

– Marrakech min 08 max 20

– Meknès min 08 max 18

– Fès min 08 max 20

– Ifrane min 06 max 14

– Taounate min 10 max 24

– Errachidia min 12 max 22

– Ouarzazate min 06 max 20

– Agadir min 13 max 19

– Essaouira min 12 max 19

– Laâyoune min 12 max 22

– Es-Semara min 12 max 25

– Dakhla min 10 max 22

– Aousserd min 13 max 29

– Lagouira min 15 max 24

– Midelt min 08 max 18.