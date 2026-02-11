Météo. Températures en hausse, avec des nuages dans l’ensemble et un temps froid sur les reliefs ce mercredi 11 février

- Temps assez froid avec gelée locale sur les reliefs de l’Atlas.

- Nuages bas denses avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira, le Saiss, le Nord de l’Oriental, le Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur le Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Rif, l’Oriental et les côtes sud.

- Températures minimales de l’ordre de -3/2°C sur l’Atlas, de 7/10°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 16/18°C sur les provinces sahariennes et de 12/16°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune et agitée à forte au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 11 février 2026:

– Oujda min 13 max 23

– Bouarfa min 8 max 24

– Al Hoceima min 12 max 18

– Tétouan min 13 max 19

– Sebta min 15 max 17

– Melilla min 15 max 18

– Tanger min 14 max 16

– Kénitra min 15 max 18

– Rabat min 14 max 18

– Casablanca min 14 max 18

– El Jadida min 14 max 18

– Settat min 13 max 23

– Safi min 14 max 20

– Khouribga min 11 max 22

– Béni Mellal min 12 max 23

– Marrakech min 11 max 26

– Meknès min 11 max 21

– Fès min 12 max 22

– Ifrane min 7 max 14

– Taounate min 13 max 21

– Errachidia min 12 max 26

– Ouarzazate min 10 max 27

– Agadir min 12 max 18

– Essaouira min 13 max 20

– Laâyoune min 14 max 32

– Es-Semara min 12 max 32

– Dakhla min 11 max 24

– Aousserd min 16 max 34

– Lagouira min 14 max 27

– Midelt min 10 max 20