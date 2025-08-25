Société

Météo. Températures en baisse sur une grande partie du pays ce lundi 25 août avec des orages par endroits

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 25 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/08/2025 à 05h55

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Ondées et orages par endroits sur le Nord-Ouest, le Rif, le Saiss, la rive méditerranéenne, le Moyen Atlas et l’Oriental.

- Gouttes de pluie ou bruine locales sur les côtes entre Sidi Ifni et Laâyoune.

- Brume locale sur les côtes atlantiques Nord et Centre, notamment la nuit suivante.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, le Sud de l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les provinces Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 23/29°C sur les extrêmes Sud et Sud-Est du pays, de 20/24°C sur la vallée de Moulouya, l’Est du Rif et la rive méditerranéenne et de 14/21°C partout ailleurs.

- Températures du jour en baisse sur une grande partie du Royaume.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 25 août 2025:

Oujda min 21 max 28

Bouarfa min 26 max 36

Al Hoceima min 24 max 31

Tétouan min 22 max 31

Sebta min 22 max 31

Mellilia min 24 max 27

Tanger min 21 max 29

Kénitra min 20 max 27

Rabat min 21 max 26

Casablanca min 21 max 26

El Jadida min 21 max 26

Settat min 17 max 26

Safi min 19 max 27

Khouribga min 16 max 23

Béni Mellal min 18 max 27

Marrakech min 19 max 32

Meknès min 18 max 26

Fès min 20 max 29

Ifrane min 16 max 28

Taounate min 20 max 36

Errachidia min 28 max 37

Ouarzazate min 22 max 39

Agadir min 19 max 29

Essaouira min 18 max 25

Laâyoune min 21 max 30

Es-Semara min 19 max 33

Dakhla min 20 max 25

Aousserd min 25 max 41

Lagouira min 21 max 32

Midelt min 18 max 33

