Météo. Températures en baisse sur une grande partie du pays ce lundi 25 août avec des orages par endroits

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

- Ondées et orages par endroits sur le Nord-Ouest, le Rif, le Saiss, la rive méditerranéenne, le Moyen Atlas et l’Oriental.

- Gouttes de pluie ou bruine locales sur les côtes entre Sidi Ifni et Laâyoune.

- Brume locale sur les côtes atlantiques Nord et Centre, notamment la nuit suivante.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, le Sud de l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les provinces Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 23/29°C sur les extrêmes Sud et Sud-Est du pays, de 20/24°C sur la vallée de Moulouya, l’Est du Rif et la rive méditerranéenne et de 14/21°C partout ailleurs.

- Températures du jour en baisse sur une grande partie du Royaume.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Le mercure enfin en baisse: le Royaume sort progressivement de la vague de chaleur

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 25 août 2025:

– Oujda min 21 max 28

– Bouarfa min 26 max 36

– Al Hoceima min 24 max 31

– Tétouan min 22 max 31

– Sebta min 22 max 31

– Mellilia min 24 max 27

– Tanger min 21 max 29

– Kénitra min 20 max 27

– Rabat min 21 max 26

– Casablanca min 21 max 26

– El Jadida min 21 max 26

– Settat min 17 max 26

– Safi min 19 max 27

– Khouribga min 16 max 23

– Béni Mellal min 18 max 27

– Marrakech min 19 max 32

– Meknès min 18 max 26

– Fès min 20 max 29

– Ifrane min 16 max 28

– Taounate min 20 max 36

– Errachidia min 28 max 37

– Ouarzazate min 22 max 39

– Agadir min 19 max 29

– Essaouira min 18 max 25

– Laâyoune min 21 max 30

– Es-Semara min 19 max 33

– Dakhla min 20 max 25

– Aousserd min 25 max 41

– Lagouira min 21 max 32

– Midelt min 18 max 33