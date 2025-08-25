Météo. Températures en baisse sur une grande partie du pays ce lundi 25 août avec des orages par endroits

- Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.
- Ondées et orages par endroits sur le Nord-Ouest, le Rif, le Saiss, la rive méditerranéenne, le Moyen Atlas et l’Oriental.
- Gouttes de pluie ou bruine locales sur les côtes entre Sidi Ifni et Laâyoune.
- Brume locale sur les côtes atlantiques Nord et Centre, notamment la nuit suivante.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, le Sud de l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les provinces Sud, avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 23/29°C sur les extrêmes Sud et Sud-Est du pays, de 20/24°C sur la vallée de Moulouya, l’Est du Rif et la rive méditerranéenne et de 14/21°C partout ailleurs.
- Températures du jour en baisse sur une grande partie du Royaume.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 25 août 2025:
– Oujda min 21 max 28
– Bouarfa min 26 max 36
– Al Hoceima min 24 max 31
– Tétouan min 22 max 31
– Sebta min 22 max 31
– Mellilia min 24 max 27
– Tanger min 21 max 29
– Kénitra min 20 max 27
– Rabat min 21 max 26
– Casablanca min 21 max 26
– El Jadida min 21 max 26
– Settat min 17 max 26
– Safi min 19 max 27
– Khouribga min 16 max 23
– Béni Mellal min 18 max 27
– Marrakech min 19 max 32
– Meknès min 18 max 26
– Fès min 20 max 29
– Ifrane min 16 max 28
– Taounate min 20 max 36
– Errachidia min 28 max 37
– Ouarzazate min 22 max 39
– Agadir min 19 max 29
– Essaouira min 18 max 25
– Laâyoune min 21 max 30
– Es-Semara min 19 max 33
– Dakhla min 20 max 25
– Aousserd min 25 max 41
– Lagouira min 21 max 32
– Midelt min 18 max 33