Météo. Températures en baisse sur les provinces du Sahara et stationnaires ailleurs ce jeudi 4 décembre, avec un temps froid en altitude

—Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.
— Temps peu à passagèrement nuageux sur l’extrême Nord-Ouest et le Sud-Est des provinces sahariennes.
— Formations brumeuses matinales sur le Nord-Ouest des provinces du Sud.
— Rafales de vent parfois assez fortes sur la Méditerranée et par endroits sur les côtes atlantiques.
— Températures minimales de l’ordre de -04/01 °C sur l’Atlas, de 01/06 °C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 11/17 °C sur les provinces sahariennes et près des côtes, et de 04/10 °C partout ailleurs.
— Températures maximales en baisse sur le Sud-Est, et en hausse ou peu variables ailleurs.
— Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya devenant agitée à forte l’après-midi, et agitée à localement forte au nord de Mehdia.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 4 décembre 2025:
— Oujda min 03 max 13
— Bouarfa min 01 max 13
— Al Hoceima min 10 max 16
— Tétouan min 07 max 15
— Sebta min 13 max 18
— Mellilia min 14 max 17
— Tanger min 08 max 16
— Kénitra min 05 max 18
— Rabat min 06 max 18
— Casablanca min 08 max 18
— El Jadida min 07 max 18
— Settat min 05 max 16
— Safi min 06 max 20
— Khouribga min 07 max 15
— Béni Mellal min 05 max 18
— Marrakech min 04 max 21
— Meknès min 05 max 14
— Fès min 05 max 15
— Ifrane min -02 max 08
— Taounate min 05 max 14
— Errachidia min 00 max 15
— Ouarzazate min 00 max 19
— Agadir min 08 max 22
— Essaouira min 11 max 22
— Laâyoune min 11 max 24
— Es-Semara min 10 max 24
— Dakhla min 15 max 25
— Aousserd min 15 max 26
— Lagouira min 18 max 26
— Midelt min 05 max 14.