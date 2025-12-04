Société

Météo. Températures en baisse sur les provinces du Sahara et stationnaires ailleurs ce jeudi 4 décembre, avec un temps froid en altitude

La ville d'Ifrane, dans le Haut Atlas.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 4 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/12/2025 à 05h58

—Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

— Temps peu à passagèrement nuageux sur l’extrême Nord-Ouest et le Sud-Est des provinces sahariennes.

— Formations brumeuses matinales sur le Nord-Ouest des provinces du Sud.

— Rafales de vent parfois assez fortes sur la Méditerranée et par endroits sur les côtes atlantiques.

— Températures minimales de l’ordre de -04/01 °C sur l’Atlas, de 01/06 °C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 11/17 °C sur les provinces sahariennes et près des côtes, et de 04/10 °C partout ailleurs.

— Températures maximales en baisse sur le Sud-Est, et en hausse ou peu variables ailleurs.

— Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya devenant agitée à forte l’après-midi, et agitée à localement forte au nord de Mehdia.

Lire aussi : Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 4 décembre 2025:

Oujda min 03 max 13

Bouarfa min 01 max 13

Al Hoceima min 10 max 16

Tétouan min 07 max 15

Sebta min 13 max 18

Mellilia min 14 max 17

Tanger min 08 max 16

Kénitra min 05 max 18

Rabat min 06 max 18

Casablanca min 08 max 18

El Jadida min 07 max 18

Settat min 05 max 16

Safi min 06 max 20

Khouribga min 07 max 15

Béni Mellal min 05 max 18

Marrakech min 04 max 21

Meknès min 05 max 14

Fès min 05 max 15

Ifrane min -02 max 08

Taounate min 05 max 14

Errachidia min 00 max 15

Ouarzazate min 00 max 19

Agadir min 08 max 22

Essaouira min 11 max 22

Laâyoune min 11 max 24

Es-Semara min 10 max 24

Dakhla min 15 max 25

Aousserd min 15 max 26

Lagouira min 18 max 26

Midelt min 05 max 14.

