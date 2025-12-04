Météo. Températures en baisse sur les provinces du Sahara et stationnaires ailleurs ce jeudi 4 décembre, avec un temps froid en altitude

La ville d'Ifrane, dans le Haut Atlas.

—Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

— Temps peu à passagèrement nuageux sur l’extrême Nord-Ouest et le Sud-Est des provinces sahariennes.

— Formations brumeuses matinales sur le Nord-Ouest des provinces du Sud.

— Rafales de vent parfois assez fortes sur la Méditerranée et par endroits sur les côtes atlantiques.

— Températures minimales de l’ordre de -04/01 °C sur l’Atlas, de 01/06 °C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 11/17 °C sur les provinces sahariennes et près des côtes, et de 04/10 °C partout ailleurs.

— Températures maximales en baisse sur le Sud-Est, et en hausse ou peu variables ailleurs.

— Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya devenant agitée à forte l’après-midi, et agitée à localement forte au nord de Mehdia.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 4 décembre 2025:

— Oujda min 03 max 13

— Bouarfa min 01 max 13

— Al Hoceima min 10 max 16

— Tétouan min 07 max 15

— Sebta min 13 max 18

— Mellilia min 14 max 17

— Tanger min 08 max 16

— Kénitra min 05 max 18

— Rabat min 06 max 18

— Casablanca min 08 max 18

— El Jadida min 07 max 18

— Settat min 05 max 16

— Safi min 06 max 20

— Khouribga min 07 max 15

— Béni Mellal min 05 max 18

— Marrakech min 04 max 21

— Meknès min 05 max 14

— Fès min 05 max 15

— Ifrane min -02 max 08

— Taounate min 05 max 14

— Errachidia min 00 max 15

— Ouarzazate min 00 max 19

— Agadir min 08 max 22

— Essaouira min 11 max 22

— Laâyoune min 11 max 24

— Es-Semara min 10 max 24

— Dakhla min 15 max 25

— Aousserd min 15 max 26

— Lagouira min 18 max 26

— Midelt min 05 max 14.