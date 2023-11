Météo. Températures en baisse sur la majeure partie du Royaume, ce jeudi 30 novembre

- Temps relativement froid et gelée locale sur l’Atlas, le Rif et les Plateaux orientaux, en matinée et en nuit.

- Nuages bas et formations brumeuses locales, la matinée, sur les plaines centre et les côtes nord et sud.

- Circulation de nuages élevés sur l’ensemble du pays.

- Rafales de vent localement assez fortes sur les plaines atlantiques centre, le sud de l’Oriental, la région de Tanger et le nord du Rif.

- Chasse-poussières par endroits sur les plaines centre, l’intérieur des provinces du Sud, le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

Lire aussi : Tempête Ciaran au Maroc: les explications de la Direction générale de la météorologie

- Températures minimales de l’ordre de 02/06°C sur les plateaux orientaux, l’Atlas et leurs régions au versants Est, de 12/16°C près des côtes et sur l’extrême nord-ouest, le sud des provinces du Sud et de 07/13°C partout ailleurs.

- Températures journalières en hausse sur les plaines intérieures, le Souss, le nord des provinces du Sud et de l’Oriental et en baisse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et entre Tan-Tan et Laâyoune, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tanger et Cap Sim et peu agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 30 novembre 2023:

- Oujda: min 09°C; max 24°C

- Bouarfa: min 05°C; max 21°C

- Al Hoceima: min 13°C; max 22°C

- Tétouan: min 16°C; max 25°C

- Sebta: min 16°C; max 22°C

- Mellilia: min 12°C; max 23°C

- Tanger: min 15°C; max 22°C

- Kénitra: min 10°C; max 22°C

- Rabat: min 10°C; max 23°C

- Casablanca: min 12°C; max 22°C

- El Jadida: min 11°C; max 22°C

- Settat: min 07°C; max 22°C

- Safi: min 11°C; max 20°C

- Khouribga: min 06°C; max 21°C

- Béni Mellal: min 06°C; max 23°C

- Marrakech: min 10°C; max 23°C

- Meknès: min 05°C; max 23°C

- Fès: min 05°C; max 22°C

- Ifrane: min 04°C; max 17°C

- Taounate: min 08°C; max 22°C

- Errachidia: min 05°C; max 22°C

- Ouarzazate: min 06°C; max 22°C

- Agadir: min 11°C; max 25°C

- Essaouira: min 14°C; max 20°C

- Laâyoune: min 13°C; max 29°C

- Smara: min 13°C; max 30°C

- Dakhla: min 16°C; max 24°C

- Aousserd: min 19°C; max 30°C

- Lagouira: min 15°C; max 24°C

- Midelt: min 04°C; max 21°C.