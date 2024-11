Météo. Températures en baisse et temps pluvieux sur de nombreuses régions ce mercredi 13 novembre

Oasis de Tighmert, à près de 15 km à l'est de Guelmim. Environ 650 familles, majoritairement des nomades entre-temps sédentarisés, y vivent de la culture des palmiers-dattiers, du maraîchage (figues, abricots), et de petits champs de céréales (blé, orge et maïs). . DR