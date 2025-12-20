Météo. Températures en baisse ce samedi 20 décembre, avec des pluies sur le Nord

- Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est, l’Oriental et les Hauts plateaux, avec gelée ou verglas.
- Temps passagèrement nuageux avec gouttes ou quelques pluies éparses sur le Moyen atlas, le Saiss, Oulmès, le Rif, la Méditerranée et les plaines intérieurs nord.
- Quelques flocons de neige sur le Moyen Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, les côtes centre et sud et l’Oriental.
- Températures minimales de l’ordre de -07/01°C sur l’Atlas, de 02/05°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/13°C sur le Sud du pays et près des côtes et de 06/10°C ailleurs.
- Températures diurnes en baisse.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Larache et Tan-Tan, agitée à forte ailleurs et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.
Lire aussi : Vague de froid: les détails d’un dispositif inédit
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 20 décembre 2025:
– Oujda min 8 max 12
– Bouarfa min 1 max 9
– Al Hoceima min 10 max 14
– Tétouan min 9 max 13
– Sebta min 12 max 14
– Mellilia min 13 max 14
– Tanger min 12 max 14
– Kénitra min 11 max 16
– Rabat min 11 max 16
– Casablanca min 10 max 16
– El Jadida min 8 max 17
– Settat min 5 max 15
– Safi min 8 max 16
– Khouribga min 5 max 11
– Béni Mellal min 5 max 12
– Marrakech min 5 max 14
– Meknès min 6 max 12
– Fès min 6 max 12
– Ifrane min -1 max 2
– Taounate min 8 max 13
– Errachidia min 4 max 15
– Ouarzazate min 2 max 15
– Agadir min 8 max 19
– Essaouira min 9 max 18
– Laâyoune min 11 max 21
– Es-Semara min 11 max 22
– Dakhla min 14 max 23
– Aousserd min 10 max 23
– Lagouira min 14 max 25
– Midelt min 1 max 6