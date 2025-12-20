Météo. Températures en baisse ce samedi 20 décembre, avec des pluies sur le Nord

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

- Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est, l’Oriental et les Hauts plateaux, avec gelée ou verglas.

- Temps passagèrement nuageux avec gouttes ou quelques pluies éparses sur le Moyen atlas, le Saiss, Oulmès, le Rif, la Méditerranée et les plaines intérieurs nord.

- Quelques flocons de neige sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, les côtes centre et sud et l’Oriental.

- Températures minimales de l’ordre de -07/01°C sur l’Atlas, de 02/05°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/13°C sur le Sud du pays et près des côtes et de 06/10°C ailleurs.

- Températures diurnes en baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Larache et Tan-Tan, agitée à forte ailleurs et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 20 décembre 2025:

– Oujda min 8 max 12

– Bouarfa min 1 max 9

– Al Hoceima min 10 max 14

– Tétouan min 9 max 13

– Sebta min 12 max 14

– Mellilia min 13 max 14

– Tanger min 12 max 14

– Kénitra min 11 max 16

– Rabat min 11 max 16

– Casablanca min 10 max 16

– El Jadida min 8 max 17

– Settat min 5 max 15

– Safi min 8 max 16

– Khouribga min 5 max 11

– Béni Mellal min 5 max 12

– Marrakech min 5 max 14

– Meknès min 6 max 12

– Fès min 6 max 12

– Ifrane min -1 max 2

– Taounate min 8 max 13

– Errachidia min 4 max 15

– Ouarzazate min 2 max 15

– Agadir min 8 max 19

– Essaouira min 9 max 18

– Laâyoune min 11 max 21

– Es-Semara min 11 max 22

– Dakhla min 14 max 23

– Aousserd min 10 max 23

– Lagouira min 14 max 25

– Midelt min 1 max 6