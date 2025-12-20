Société

Météo. Températures en baisse ce samedi 20 décembre, avec des pluies sur le Nord

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 20 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/12/2025 à 05h58

- Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est, l’Oriental et les Hauts plateaux, avec gelée ou verglas.

- Temps passagèrement nuageux avec gouttes ou quelques pluies éparses sur le Moyen atlas, le Saiss, Oulmès, le Rif, la Méditerranée et les plaines intérieurs nord.

- Quelques flocons de neige sur le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, les côtes centre et sud et l’Oriental.

- Températures minimales de l’ordre de -07/01°C sur l’Atlas, de 02/05°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 10/13°C sur le Sud du pays et près des côtes et de 06/10°C ailleurs.

- Températures diurnes en baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Larache et Tan-Tan, agitée à forte ailleurs et localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune.

Lire aussi : Vague de froid: les détails d’un dispositif inédit

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 20 décembre 2025:

Oujda min 8 max 12

Bouarfa min 1 max 9

Al Hoceima min 10 max 14

Tétouan min 9 max 13

Sebta min 12 max 14

Mellilia min 13 max 14

Tanger min 12 max 14

Kénitra min 11 max 16

Rabat min 11 max 16

Casablanca min 10 max 16

El Jadida min 8 max 17

Settat min 5 max 15

Safi min 8 max 16

Khouribga min 5 max 11

Béni Mellal min 5 max 12

Marrakech min 5 max 14

Meknès min 6 max 12

Fès min 6 max 12

Ifrane min -1 max 2

Taounate min 8 max 13

Errachidia min 4 max 15

Ouarzazate min 2 max 15

Agadir min 8 max 19

Essaouira min 9 max 18

Laâyoune min 11 max 21

Es-Semara min 11 max 22

Dakhla min 14 max 23

Aousserd min 10 max 23

Lagouira min 14 max 25

Midelt min 1 max 6

