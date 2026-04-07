Société

Météo. Températures en baisse ce mardi 7 avril, avec des pluies orageuses sur le Nord et le Centre

Plaine du Saïss, près de Fès. Au loin, le jbel Zalagh, et les premières montagnes du Rif. Dans cette vaste et fertile plaine, oliviers, orangers, céréales, vigne et diverses plantes maraîchères sont cultivés sur 2.211 kilomètres carrés. 

Plaine du Saïss, près de Fès. Au loin, le jbel Zalagh, et les premières montagnes du Rif. Dans cette vaste et fertile plaine, oliviers, orangers, céréales, vigne et diverses plantes maraîchères sont cultivés sur 2.211 kilomètres carrés.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 7 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/04/2026 à 05h48

- Temps pluvieux avec risque d’orage sur les plaines nord et centre, le Tangérois, le Saiss, le Rif, l’Ouest de la méditerranée, l’Atlas et ses régions voisines et le Nord des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental et les provinces sahariennes, et des rafales de vent localement modérées sur les plaines intérieures nord et le Saiss avec chasse-sables par endroit.

- Température minimale de l’ordre de 04/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 17/24°C sur l’Est des provinces sud et les versants sud-est et de 12/16°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les provinces sud et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, au nord de Larache et au sud de Tantan, et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes rafales de vent avec chasse-poussières lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 7 avril 2026:

Oujda min 19 max 27

Bouarfa min 11 max 21

Al Hoceima min 13 max 19

Tétouan min 11 max 18

Sebta min 13 max 17

Mellilia min 13 max 18

Tanger min 12 max 20

Kénitra min 13 max 19

Rabat min 13 max 19

Casablanca min 15 max 19

El Jadida min 14 max 19

Settat min 11 max 20

Safi min 14 max 19

Khouribga min 10 max 24

Béni Mellal min 12 max 25

Marrakech min 12 max 23

Meknès min 12 max 27

Fès min 14 max 28

Ifrane min 8 max 17

Taounate min 15 max 29

Errachidia min 14 max 24

Ouarzazate min 12 max 25

Agadir min 16 max 19

Essaouira min 14 max 18

Laâyoune min 15 max 24

Es-Semara min 16 max 28

Dakhla min 15 max 23

Aousserd min 18 max 32

Lagouira min 18 max 24

Midelt min 13 max 21

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/04/2026 à 05h48
#Météo#Météorologie#DGM#températures#Climat

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