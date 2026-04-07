Météo. Températures en baisse ce mardi 7 avril, avec des pluies orageuses sur le Nord et le Centre

Plaine du Saïss, près de Fès. Au loin, le jbel Zalagh, et les premières montagnes du Rif. Dans cette vaste et fertile plaine, oliviers, orangers, céréales, vigne et diverses plantes maraîchères sont cultivés sur 2.211 kilomètres carrés. . DR

- Temps pluvieux avec risque d’orage sur les plaines nord et centre, le Tangérois, le Saiss, le Rif, l’Ouest de la méditerranée, l’Atlas et ses régions voisines et le Nord des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental et les provinces sahariennes, et des rafales de vent localement modérées sur les plaines intérieures nord et le Saiss avec chasse-sables par endroit.

- Température minimale de l’ordre de 04/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 17/24°C sur l’Est des provinces sud et les versants sud-est et de 12/16°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les provinces sud et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, au nord de Larache et au sud de Tantan, et agitée à forte ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 7 avril 2026:

– Oujda min 19 max 27

– Bouarfa min 11 max 21

– Al Hoceima min 13 max 19

– Tétouan min 11 max 18

– Sebta min 13 max 17

– Mellilia min 13 max 18

– Tanger min 12 max 20

– Kénitra min 13 max 19

– Rabat min 13 max 19

– Casablanca min 15 max 19

– El Jadida min 14 max 19

– Settat min 11 max 20

– Safi min 14 max 19

– Khouribga min 10 max 24

– Béni Mellal min 12 max 25

– Marrakech min 12 max 23

– Meknès min 12 max 27

– Fès min 14 max 28

– Ifrane min 8 max 17

– Taounate min 15 max 29

– Errachidia min 14 max 24

– Ouarzazate min 12 max 25

– Agadir min 16 max 19

– Essaouira min 14 max 18

– Laâyoune min 15 max 24

– Es-Semara min 16 max 28

– Dakhla min 15 max 23

– Aousserd min 18 max 32

– Lagouira min 18 max 24

– Midelt min 13 max 21