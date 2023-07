Météo. Températures assez élevées dans l’ensemble du pays et ondées dans l’Est et le Sud en ce dimanche 2 juillet

- Temps chaud sur le Sud-Est, l’Est des provinces du Sud, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et assez chaud sur l’Oriental et les régions intérieures Nord et Centre.

- Formations brumeuses sur les côtes Nord et Centre. Quelques ondées et orages sur l’Est du Moyen-Atlas, le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays.

- Chasse-poussières locales sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

- Rafales de vent localement assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

-Températures minimales de l’ordre de 24/29°C sur le Sud-Est, le Sud de l’Oriental, l’intérieur du Souss et l’extrême Sud et de 15/23°C sur le reste du pays.

- Températures journalières en légère hausse.

- Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia, et agitée au Sud.