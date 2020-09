Oualidia, à 77 km d'El Jadida. Principales ressources de la baie: l'ostréiculture, la pêche et le tourisme. Un phénomène de contamination naturelle, lié à des micro-algues, rend ses célèbres huîtres parfois impropres à la consommation.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 13 septembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps sera relativement chaud sur l'extrême sud saharien et le Tafilalet.

- Des nuages à basse altitude ce matin et la nuit suivante s’accompagneront de formations brumeuses près des côtes au nord et au centre du pays et sur la rive méditerranéenne.

- Il y aura quelques foyers orageux localement avec un risque de pluies sur l'Atlas et vers Figuig.

- Des nuages élevés circuleront sur le ciel du nord, du centre et de l’est du Royaume.

- Ailleurs, le temps sera stable et ensoleillé.

- Vent modéré de secteur nord sur les Provinces du Sud, de secteur Est sur la région de Tanger et la Méditerranée, de secteur sud sur le sud de l’Oriental et le Tafilalet et faible à modéré de secteur nord en général ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le détroit de Gibraltar, belle à peu agitée entre Tanger et Boujdour et peu agitée à agitée au sud du pays.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 13 septembre 2020.

Oujda : min (+20°C) ; max (+32°C)

Bouarfa : min (+24°C) ; max (+34°C)

Al Hoceïma : min (+22°C) ; max (+29°C)

Tétouan : min (+21°C) ; max (+27°C)

Sebta : min (+21°C) ; max (+24°C)

Mellilia : min (+22°C) ; max (+24°C)

Tanger : min (+23°C) ; max (+30°C)

Kénitra : min (+21°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+17°C) ; max (+27°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+27°C)

El Jadida : min (+21°C) ; max (+26°C)

Settat : min (+19°C) ; max (+33°C)

Safi : min (+19°C) ; max (+28°C)

Khouribga : min (+19°C) ; max (+35°C)

Beni Mellal : min (+18°C) ; max (+35°C)

Marrakech : min (+21°C) ; max (+37°C)

Meknès : min (+19°C) ; max (+33°C)

Fès : min (+20°C) ; max (+35°C)

Ifrane : min (+14°C) ; max (+27°C)

Taounate : min (+25°C) ; max (+36°C)

Errachidia : min (+24°C) ; max (+37°C)

Ouarzazate : min (+21°C) ; max (+35°C)

Agadir : min (+20°C) ; max (+28°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+24°C)

Laâyoune : min (+20°C) ; max (+36°C)

Smara : min (+22°C) ; max (+38°C)

Dakhla : min (+21°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+30°C) ; max (+41°C)

Lagouira : min (+25°C) ; max (+31°C).