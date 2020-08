© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 10 août 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des nuages à basse altitude et denses, sur le littoral atlantique et la rive méditerranéenne, s’accompagneront de bancs de brume ou de brouillard par endroits ce matin et la nuit suivante.

- Quelques gouttes de bruine éparses tomberont sur les côtes au nord et au centre du pays.

- Des foyers orageux provoqueront des averses par endroits sur l'Atlas, ses régions voisines, l’Oriental, le Rif, le Tafilalet et pourront déborder sur le Saïss, les plateaux de gisements de phosphates et d’Oulmès ainsi que sur l’Est de la rive méditerranéenne.

- Des remontées de nuages tropicaux sur le Nord-est des Provinces du Sud engendreront quelques ondées éparses.

- Ailleurs, le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Le temps sera relativement chaud, voire chaud sur le Tafilalet, le Saïss, l’Oriental et les plaines à l’intérieur des terres.

- Chasse-sable par endroits sur les Provinces du Sud.

- Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les Provinces du Sud et les côtes au centre du pays, et faible à modéré, de secteur sud sur le Tafilalet et le sud de l’Oriental, et de secteur ouest à nord ailleurs.

- La mer sera belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit de Gibraltar, peu agitée à agitée entre Tanger et Casablanca et agitée ailleurs.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 10 août 2020.

Oujda : min (+23°C) ; max (+38°C)

Bouarfa : min (+25°C) ; max (+38°C)

Al Hoceima : min (+22°C) ; max (+28°C)

Tétouan : min (+21°C) ; max (+29°C)

Sebta : min (+21°C) ; max (+26°C)

Mellilia : min (+23°C) ; max (+29°C)

Tanger : min (+23°C) ; max (+29°C)

Kénitra : min (+22°C) ; max (+29°C)

Rabat : min (+22°C) ; max (+29°C)

Casablanca : min (+22°C) ; max (+27°C)

El Jadida : min (+21°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+19°C) ; max (+30°C)

Safi : min (+21°C) ; max (+29°C)

Khouribga : min (+21°C) ; max (+36°C)

Beni Mellal : min (+25°C) ; max (+38°C)

Marrakech : min (+24°C) ; max (+39°C)

Meknès : min (+23°C) ; max (+35°C)

Fès : min (+23°C) ; max (+38°C)

Ifrane : min (+18°C) ; max (+31°C)

Taounate : min (+25°C) ; max (+38°C)

Errachidia : min (+25°C) ; max (+38°C)

Ouarzazate : min (+22°C) ; max (+38°C)

Agadir : min (+20°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+20°C) ; max (+29°C)

Laâyoune : min (+22°C) ; max (+31°C)

Smara : min (+22°C) ; max (+38°C)

Dakhla : min (+21°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+25°C) ; max (+41°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+24°C).