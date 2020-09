Bab Boujloud, vieux Fès. Construite au XIIe siècle, décorée de zelliges, la dernière grande restauration de cette porte date de 1912. C'est de là que partent les deux principales artères de la médina: Talâa Kbira et Talâa Sghira.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 27 septembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Quelques nuages à basse altitude circuleront ce matin et la nuit suivante près des côtes.

- Partout ailleurs, le temps sera stable et le ciel clair à peu nuageux.

- Chasse-sable sur les provinces sahariennes.

- Vent modéré à assez fort de secteur nord sur le sud et les côtes au centre du pays, et faible à modéré, de secteur ouest sur la région de tanger, de secteur sud à est sur le Tafilalet et de nord à ouest ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le détroit de Gibraltar, peu agitée à agitée entre le cap Spartel et Mehdia, et agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 27 septembre 2020.

Oujda : min (+17°C) ; max (+29°C)

Bouarfa : min (+19°C) ; max (+30°C)

Al Hoceïma : min (+19°C) ; max (+28°C)

Tétouan : min (+18°C) ; max (+28°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+24°C)

Mellilia : min (+19°C) ; max (+26°C)

Tanger : min (+18°C) ; max (+26°C)

Kénitra : min (+16°C) ; max (+26°C)

Rabat : min (+16°C) ; max (+27°C)

Casablanca : min (+16°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+17°C) ; max (+26°C)

Settat : min (+16°C) ; max (+29°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+29°C)

Khouribga : min (+16°C) ; max (+30°C)

Beni Mellal : min (+17°C) ; max (+30°C)

Marrakech : min (+19°C) ; max (+33°C)

Meknès : min (+15°C) ; max (+29°C)

Fès : min (+16°C) ; max (+29°C)

Ifrane : min (+10°C) ; max (+24°C)

Taounate : min (+17°C) ; max (+28°C)

Errachidia : min (+22°C) ; max (+31°C)

Ouarzazate : min (+20°C) ; max (+34°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+16°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+20°C) ; max (+32°C)

Dakhla : min (+21°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+28°C) ; max (+38°C)

Lagouira : min (+25°C) ; max (+35°C).