Tombes phéniciennes, plateau du Marchan, à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, dominant la baie de Tanger. Situées près du café maure Hafa, ces mystérieuses sépultures, encore peu valorisées, sont datées entre le VIIe et le Ve siècle av. JC.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 28 octobre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Apparition de bancs de brume ou de brouillard par endroits sur les côtes au nord et au centre du Royaume, ce matin et la nuit suivante.

- Dans le sud, le ciel sera peu nuageux, et ensoleillé ailleurs au Maroc.

- Vent modéré de secteur nord sur les côtes au sud du pays, et faible à modéré de secteur sud sur le Tafilalet et le sud de l'Oriental et de secteur nord à variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit de Gibraltar et au nord de Mehdia, et agitée à forte ailleurs.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 28 octobre 2020.

Oujda : min (+8°C) ; max (+24°C)

Bouarfa : min (+10°C) ; max (+22°C)

Al Hoceïma : min (+11°C) ; max (+21°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+21°C)

Sebta : min (+10°C) ; max (+22°C)

Mellilia : min (+10°C) ; max (+23°C)

Tanger : min (+10°C) ; max (+23°C)

Kénitra : min (+9°C) ; max (+22°C)

Rabat : min (+10°C) ; max (+22°C)

Casablanca : min (+12°C) ; max (+21°C)

El Jadida : min (+11°C) ; max (+20°C)

Settat : min (+9°C) ; max (+22°C)

Safi : min (+12°C) ; max (+26°C)

Khouribga : min (+8°C) ; max (+24°C)

Beni Mellal : min (+11°C) ; max (+26°C)

Marrakech : min (+12°C) ; max (+28°C)

Meknès : min (+8°C) ; max (+22°C)

Fès : min (+9°C) ; max (+23°C)

Ifrane : min (+7°C) ; max (+19°C)

Taounate : min (+8°C) ; max (+24°C)

Errachidia : min (+12°C) ; max (+25°C)

Ouarzazate : min (+12°C) ; max (+26°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+24°C)

Essaouira : min (+14°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+26°C)

Smara : min (+16°C) ; max (+28°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+23°C) ; max (+32°C)

Lagouira : min (+24°C) ; max (+35°C).