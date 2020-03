© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 5 mars 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Nuages bas et formations brumeuses ce matin sur la rive méditerranéenne et la côte atlantique jusqu’au centre du pays ainsi que dans les plaines du Saïss.

- Temps passagèrement nuageux ce matin sur les plaines nord-ouest avec quelques rares gouttes de pluie sur la région tangéroise.

- Temps devenant souvent nuageux à partir de l’après-midi sur les plaines avoisinant la côte atlantique près d'Essaouira, dans le Rif, le Saïss, les plateaux de gisements de phosphates et d'Oulmès, les reliefs du Haut et du Moyen Atlas et les plaines à l’ouest, avec quelques gouttes de pluies par moments et par endroits, principalement le soir et tout au long de la nuit.

- Vent modéré à assez fort de nord sur la côte atlantique au centre et au sud du pays, et faible à modéré, de sud sur le sud-est et de nord à ouest ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de 01/07°C sur l'Atlas et le Rif, 07/13°C sur l'Oriental, le Saïss, le nord-ouest, les plateaux de gisements de phosphates et d'Oulmès, les plaines à l'ouest de l'Atlas, la rive méditerranéenne et les versants sud-est, de 13/18°C sur le centre, le nord des provinces du Sud et le sud-est et de 18/22°C sur l'extrême sud du Maroc.

- Températures maximales de l'ordre de 16/22°C sur les reliefs, le littoral méditerranéen, le Saïss, les plateaux de gisements de phosphates et d'Oulmès, la côte atlantique et les plaines au nord, 24/30°C sur l'oriental, les plaines du Tadla, de Rhamna, de Abda, du Souss, les versants sud-est et le nord des provinces du sud et de 32/38°C sur le sud-est et l'extrême sud du pays.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le détroit de Gibraltar, agitée à forte entre Jorf Lasfar et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.