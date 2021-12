Station de ski de Michlifen, près d'Ifrane (Moyen Atlas). Située dans un cratère d'origine volcanique, son domaine skiable, sur cinq pistes, est compris entre 1.800 et 2.000 m d'altitude. Vaste cédraie alentours, dont la superficie s'étend jusqu'à Khénifra.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 9 décembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps relativement froid, gel par endroits dans les reliefs, l'Oriental, le Tafilalet et à l’intérieur des terres.

- Des nuages à basse altitude s’accompagneront de bancs de brume ou de brouillard par endroits dans les plaines au nord du pays (Gharb, Chaouia) et dans le Souss.

- Quelques gouttes de pluie résiduelles subsisteront dans le Moyen Atlas et dans le nord de l’Oriental.

- Chasse-sable dans les Provinces du Sud.

- Vent modéré, de secteur nord dans les Provinces du Sud, l’Oriental, les côtes proches de la plaine du Souss, et de secteur ouest à l’Est de la Méditerranée et faible à modéré de secteur sud dans le Tafilalet et de secteur nord à ouest ailleurs au Maroc.

- Mer peu agitée à agitée, devenant forte à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit, forte à très forte entre Rabat et Tarfaya et agitée à forte ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 9 décembre 2021.



Oujda : min (+5°C) ; max (+15°C)

Bouarfa : min (+1°C) ; max (+14°C)

Al Hoceïma : min (+12°C) ; max (+18°C)

Tétouan : min (+11°C) ; max (+17°C)

Sebta : min (+12°C) ; max (+16°C)

Melilla : min (+13°C) ; max (+17°C)

Tanger : min (+10°C) ; max (+16°C)

Kénitra : min (+7°C) ; max (+17°C)

Rabat : min (+8°C) ; max (+18°C)

Casablanca : min (+10°C) ; max (+18°C)

El Jadida : min (+9°C) ; max (+18°C)

Settat : min (+9°C) ; max (+18°C)

Safi : min (+10°C) ; max (+20°C)

Khouribga : min (+4°C) ; max (+17°C)

Beni Mellal : min (+4°C) ; max (+19°C)

Marrakech : min (+6°C) ; max (+19°C)

Meknès : min (+4°C) ; max (+14°C)

Fès : min (+4°C) ; max (+16°C)

Ifrane : min (+2°C) ; max (+10°C)

Taounate : min (+0°C) ; max (+11°C)

Errachidia : min (+5°C) ; max (+13°C)

Ouarzazate : min (+0°C) ; max (+19°C)

Agadir : min (+8°C) ; max (+21°C)

Essaouira : min (+13°C) ; max (+21°C)

Laâyoune : min (+12°C) ; max (+22°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+23°C)

Dakhla : min (+15°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+13°C) ; max (+25°C)

Lagouira : min (+17°C) ; max (+30°C).